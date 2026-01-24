«مراد» و«إمبيريال إمبرور» بطلا «آل مكتوم للتحدي» في «فاشون فرايداي»

عصام السيد (دبي)

حصد «أوبرا بالو» لجودلفين بطولة جبل حتا، فيما تُوج «مراد» لياس للسباقات، و«إمبيريال إمبرور» بطلين لجولتي آل مكتوم للتحدي للفئة الأولى، خلال أمسية «فاشون فرايداي» التي أقيمت ضمن فعاليات كرنفال سباقات دبي، بمضمار ميدان، بمشاركة نخبة من أفضل خيول العالم، تنافست على جوائز مالية بلغت 10.5 مليون درهم برعاية لونجين.

وشهدت الأمسية التي تألفت من تسعة أشواط، تألق «النجم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في قلعة الفهيدي، كما شهدت تحقيق المدرب بوبات سيمار رباعية «سوبر هاتريك»، والفارس ويليام بيوك ثلاثية «هاتريك».

وحلّق المهر «أوبرا بالو» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة ويليام بيوك، بجائزة الشوط السابع لسباق جبل حتا للفئة الأولى، لمسافة 1800 متر «عشبي»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات وعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.85 مليون درهم، ويمثّل محطة رئيسية لسباق «دبي تيرف» للفئة الأولى.

وحصد الجواد «مراد» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوزا، جائزة الشوط الأول، على لقب سباق الجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي للفئة الأولى لمسافة 1900 متر «رملي»، للخيول العربية الأصيلة عمر خمس سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.

ولم يتأخر «إمبيريال إمبرور» في منح مدربه بوبات سيمار الثلاثية، وفارسه ريتشارد مولن الثنائية بفوز لافت في الشوط السادس، على لقب سباق آل مكتوم للتحدي للفئة الأولى، لمسافة 1900 متر «رملي»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات، وعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 3.68 مليون درهم.

وقلَب «النجم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف مايكل كوستا، وقيادة أندرو سلاتري، التوقعات في الشوط الثالث، لينتزع لقب بطولة قلعة الفهيدي للفئة الثانية لمسافة 1400 متر «عشبي»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات وعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 850 ألف درهم.

وخطف «مندلسون باي» لشراكة سوتيد وبوتيد للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة ريتشارد مولن، الفوز من المرشحين الكبار في الشوط الثاني لسباق فاير بريك ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر «رملي»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات وعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 700 ألف درهم.

ونال «دروس جولد» لآر آر آر للسباقات، بإشراف بوبات سيمار «ثنائية»، وقيادة ويليام بيوك، نجومية الشوط الرابع على لقب سباق الشندغة للسرعة للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر «رملي»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 700 ألف درهم.

وانتزع «كوفر آب» لخليفة سعيد سليمان، بإشراف سايمون واد كريسقورد، وقيادة ويليام بيوك «ثنائية» جائزة الشوط الخامس على لقب سباق بلو بوينت للسرعة للفئة الثانية لمسافة 1000 متر «عشبي»، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 850 ألف درهم.

ومنح «سيكس سبيد» لإسطبلات برونتي دوجان وبلاك تايب ثروبريد، وستيف أدكسون، وإسطبلات سوينباك وبقيادة مايكل بارزلونا، الرباعية للمدرب بوبات سيمار، بفوز لافت بالشوط الثامن على لقب سباق الـ 2000 جينيز الإماراتي للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر «رملي»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، وقيمة جائزته 700 ألف درهم.

وبعد غياب عن منصات التتويج لفترة ليست بالطويلة، عاد الجواد «صنواي» لجاي باريانتي هولدنج، وقطر للسباقات المحدودة، بإشراف ديفيد منسيور، وقيادة سيلفستر دي سوزا، إلى سابق عهده، ليُتوج بالشوط التاسع على لقب سباق الخيل تروفي للفئة الثالثة لمسافة 2810 أمتار «عشبية»، للخيول المهجنة الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 700 ألف درهم.