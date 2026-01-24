8 خيول تتنافس للفوز بكأس «حاكم الشارقة» للإنتاج المحلي غداً

عصام السيد (الشارقة)

ينظّم غداً مضمار الشارقة لونجين حفل سباقه السادس لهذا الموسم، ويزدان الحفل الذي يشتمل على 6 أشواط، بسباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة للخيول العربية الأصيلة «هيبة» في الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1700 متر، وهو مسك ختام الموسم بالمضمار، ويجتذب 8 من نخبة خيول الإنتاج المحلي، تتنافس على جائزة مالية قيمتها 250 ألف درهم برعاية لونجين.

ويقام الشوط الأول لمسافة 1200 متر على لقب لونجين سبيريت بايلوت للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، من إنتاج الإمارات، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

ويقام الشوط الثاني لمسافة 1700 متر على لقب لونجين كونكويست للخيول العربية الأصيلة «شروط»، من إنتاج الإمارات، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

ويقام الشوط الثالث لمسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من إنتاج الإمارات، عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب سبيريت زولو تايم، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وخُصص الشوط الخامس لمسافة 2000 متر (تكافؤ) تصنيف (75-0)، وهو الوحيد للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات، وعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وسيكون الشوط السادس لمسافة 2700 متر، مسرحاً لسباق الخيول العربية الأصيلة، عمر خمس سنوات فما فوق، تكافؤ تصنيف (0-85)، على لقب ماراثون الشارقة البالغ قيمة جائزته 70 ألف درهم.