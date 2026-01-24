جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أتم نادي الوحدة الاتفاق مع البرتغالي ليوناردو جارديم لتدريب فريق الكرة بالنادي، ومن المقرر أن يقود المدرب الفريق عقب مباراة دبا المقرر لها الثلاثاء المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد مع جارديم يوم الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت مفاوضات مكثفة مع المدرب البرتغالي الذي حضر مباراة الوحدة والوصل في دبي، ورفض جارديم تدريب الوحدة بشكل سريع وطلب مهلة لسببين، الأول هو مرض زوجته وضرورة التواجد بجوارها لحين انتهاء الفحوصات الخاصة بها، أما السبب الثاني فهو منحه. الفرصة لمشاهدة الفريق ودراسته بشكل مفصل من خلال مشاهدة عدد من مبارياته بشكل مباشر وكذلك مباريات مسجلة، لاسيما وأنه أكد أن التسرع في تولي المهمة سيضر بالفريق ولن ينفعه، خصوصاً وأنه لم يكن يعرف شيئاً عن اللاعبين وقدراتهم، الأمر الذي سيتطلب فترة للتعرف على إمكانيات كل لاعب وطريقة توظيفه.

أما بخصوص المدرب ديماس تكسيرا الذي يتولى مهمة تدريب الفريق حالياً فهناك خياران الأول، هو التواجد في جهاز جارديم كمدرب مساعد أو قيادة فريق الرديف في النادي، بينما تبدو فكرة طرح الخاص برحيله عن النادي مستبعدة مطلقاً.

على جانب آخر من المقرر أن يواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً للقاء دبا، وذلك بعد الفوز بدرع التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري على حساب الدحيل القطري، وتعد البطولة هي الأولى التي تدخل دولاب بطولات الوحدة هذا الموسم.