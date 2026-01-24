الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الحرارة الشديدة تعلِّق المباريات الخارجية وتنقذ سينر في أستراليا

الحرارة الشديدة تعلِّق المباريات الخارجية وتنقذ سينر في أستراليا
24 يناير 2026 12:58

ملبورن (أ ف ب)
أدّت الحرارة الشديدة إلى تعليق المباريات على الملاعب الخارجية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس السبت، وتسبّبت أيضاً في توقف قصير لمباراة حامل اللقب الإيطالي يانيك سينر قبل أن يشقّ طريقه بصعوبة نحو ثمن النهائي.
وتعرّض اللاعبون والجماهير لـ «الاحتراق» في اليوم السابع من المنافسات في ملبورن بارك، حيث كان متوقعاً أن ترتفع الحرارة إلى 40 درجة مئوية.
وتستخدم البطولة مقياساً للإجهاد الحراري من 1 إلى 5، حيث يمثِّل الرقم 5 المستوى الأقصى. وقد بلغ المقياس هذا الحد في فترة بعد الظهر عندما سجّلت الحرارة نحو 36 درجة، ما أدى إلى تعليق المباريات.
وتوقفت مباراة الدور الثالث بين سينر والأميركي إليوت سبيزيري على ملعب رود ليفر أرينا لنحو عشر دقائق، لإتاحة الوقت لإغلاق السقف. وقد أنقذ ذلك سينر الذي كان يعاني من تقلصات عضلية وإرهاق بسبب الحرارة.
ومع إغلاق السقف، نجح المصنف الثاني في قلب النتيجة والفوز 4-6,3-6,4-6,4-6 بعد مواجهة شاقة استغرقت ثلاث ساعات و45 دقيقة.
وقال سينر: «عانيت قليلاً بدنياً كما رأيتم. كنت محظوظاً بقاعدة الحرارة حين أغلقوا السقف».
وسيواجه في الدور المقبل مواطنه الإيطالي لوتشانو دارديري المصنف 22، والذي تغلّب على الروسي كارين خاشانوف بأربع مجموعات.

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش: إرث فافرينكا سيظل حيّاً في ملاعب التنس
ديوكوفيتش إلى دور الثمانية في أستراليا بعد انسحاب مينشيك
يانيك سينر
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©