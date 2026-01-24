الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيسرز «الجريح» ينتقم من حامل اللقب في عُقر داره

بيسرز «الجريح» ينتقم من حامل اللقب في عُقر داره
24 يناير 2026 13:00

لوس أنجلوس (أ ف ب)
أسقط إنديانا بيسرز متصدر الدوري أوكلاهوما سيتي ثاندر 117-114، رغم تألق الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر بتسجيله 47 نقطة، ليحسم مواجهة إعادة نهائي الدوري الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) لصالحه.
وكانت هذه أول زيارة لبيسرز إلى أوكلاهوما سيتي منذ سقوطهم في المباراة السابعة من سلسلة النهائي الموسم الماضي، وقد تقدّموا 39-28 في الربع الأول، قبل أن يتصدّوا لكل محاولات العودة من جانب ثاندر. 
سجّل جلجيوس-ألكسندر 15 نقطة في الربع الأخير، وتمكّن ثاندر، الذي كان متأخراً بـ12 نقطة قبل 4:44 دقيقة من النهاية، من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مرتين.
وسجّل أفضل لاعب في الدوري رميتين حرتين ليُقلّص الفارق إلى 115-114 قبل 7.8 ثوانٍ من النهاية، لكن جاريس ووكر ردّ برميتين حرتين حاسمتين منحَتا الفوز لإنديانا.
وقال ووكر إن الفوز كان «بلا شك» ذا طابع خاص بالنسبة لبيسرز وصيف القاع في المنطقة الشرقية (11-35)، في ظل غياب نجمه الأول تايريز هاليبورتون بعد إصابته بقطع في وتر أخيل خلال المباراة السابعة الموسم الماضي.
وأضاف: «بالطريقة التي خرجنا بها العام الماضي، كانت هذه المباراة هدفاً لنا، وكان فوزاً جماعياً رائعاً».
وسجّل الكندي أندرو نيمهارد 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة لإنديانا، بينما أضاف ووكر 26 نقطة، وساهم الكاميروني باسكال سياكام بـ21 نقطة.
وقال مدرب أوكلاهوما سيتي مارك ديجنولت إن البداية البطيئة لفريقه كانت فارقاً لا يمكن تعويضه: «أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، رغم أن ليلة التصويب لم تكن رائعة. لعبنا بشكل جيد بما يكفي للفوز خلال 36 دقيقة، لكننا كنا بحاجة إلى 48».
تابع: «يُحسب لهم أنهم لعبوا الـ 48 دقيقة كاملة وتمكنوا من صدّنا كلما حاولنا العودة».

أخبار ذات صلة
كليبرز بطل ديربي لوس أنجلوس في «السلة الأميركي»
«بليزرز» يهزم ميامي هيت بدوري السلة الأميركي
دوري السلة الأميركي
إنديانا بيسرز
أوكلاهوما سيتي ثاندر
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©