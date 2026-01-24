كيز وبيجولا تهزمان الطقس والمنافسين في أستراليا للتنس

ملبورن (أ ب)

لم تكن بداية المباريات في وقت مبكر أو ارتفاع درجات الحرارة مصدر قلق للأميركية ماديسون كيز، حاملة اللقب، ومواطنتها جيسيكا بيجولا في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وتغلّبت كيز، المصنَّفة التاسعة في البطولة، على التشيكية كارولينا بليسكوفا 6/ 3 و6/ 3 في المباراة الافتتاحية بملعب رود لافر أرينا، فيما تغلبت بيجولا على الروسية أوكسانا سيليخميتيفا 6 3/ و6/ 2 في المباراة الأولى على ملعب مارجريت كورت.

وتلتقي اللاعبتان في الدور الرابع مع بعضهما البعض. وقالت كيز عن فوزها: «قدّمتُ إرسالات جيدة، وبشكل عام أصفِّق لنفسي على ذلك. تحصل على دفعة قوية عندما تستطيع أن تقدم أفضل أداء للتنس، وتثق في لعبتك وتحاول القيام بالأشياء الصحيحة».

أما بيجولا، فقالت إن ارتفاع درجات الحرارة لم يشغل بالها، وأضافت: «كوني من فلوريدا، كنت مستعدة لذلك». وأضافت كيز أنها تتوقع مباراة صعبة أمام بيجولا في الدور الرابع.

وتابعت: «جيسيكا لاعبة رائعة، وتُقدم أداءً ممتازاً باستمرار في كل مباراة تلعبها. إنها موجودة في كل مباراة فردية. وهذا يجعل الأمر صعباً أحياناً، كوننا صديقتين». وتغلّبت الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنَّفة الرابعة، على مواطنتها بيتون ستيرنز 6/ 1 و6/ 4 لتتأهل لدور الـ 16.

كما فازت البلجيكية إليز ميرتنز على التشيكية نيكولا بارتونكوفا 6/ صفر و6/ 4.