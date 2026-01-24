13 فريقاً أوروبياً تغازل أحلام «الثلاثية» أو «الرباعية»

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد ريال مدريد وباريس سان جيرمان وليفربول من بين بعض الفرق الأوروبية الكبرى، التي لن تكمل ثلاثية أو رباعية تاريخية هذا الموسم، بعد خروجها من منافسات الكأس، ومن الناحية الحسابية، لا يزال هناك 13 فريقاً في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا (الألماني، الفرنسي، الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي) يمكنها الفوز بكل الألقاب الكبرى المتاحة لها في موسم 2025-2026، فما هي هذه الفرق الأقرب للفوز بالثلاثية أو الرباعية التاريخية؟

1- بايرن ميونيخ

حقق بايرن بالفعل ثلاثية تاريخية مرتين، وفاز مؤخراً بـ11 لقباً متتالياً في الدوري، وهو الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا الذي لم يُهزم بعد، والاحتفاظ بلقب الدوري الألماني بات أمراً محسوماً (16 فوزا، تعادلان، لا هزيمة، 71 هدفاً مسجلاً، و14 هدفاً فقط في مرماه)، وسيكون الفريق البافاري الأقرب للفوز بكأس ألمانيا بسهولة مع تفوّقه المحلي الكاسح هذا الموسم. والأهم هو دوري أبطال أوروبا، فالهزيمة أمام أرسنال تبقيهم في حالة تأهب، لكن مسار الفريقين في البطولة سيظل منفصلاً حتى المباراة النهائية.

2- أرسنال

لم يسبق لأي فريق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية أن فاز بالرباعية. في دوري أبطال أوروبا، ضَمِن فريق ميكيل أرتيتا، المركزين الأولين، متأهلاً بسهولة إلى دور الـ 16، ومن المفترض أن يكون الطريق إلى النهائي سهلاً.

وكل مباراة إياب ستكون على أرض الفريق، وهناك ميزة في جدول المباريات تضمن مباراة على أرض الفريق في البريميرليج بعد كل مباراة أوروبية خارج أرضه من الآن فصاعداً، وفاز الفريق بنتيجة 3-2 على تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة، ومباراة الإياب ستكون على أرضه، ولديهم مباراة مضمونة في كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضهم أمام ويجان، كما يتصدّرون البريميرليج بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي.

3- برشلونة

حقق بيب جوارديولا الثلاثية الأولى لبرشلونة، بينما حقق لويس إنريكي الثانية. هل يستطيع هانسي فليك تحقيق الثالثة؟ لقد كان قريباً جداً منها الموسم الماضي، ولديه بالفعل ثلاثية مع بايرن ميونيخ.

بدا برشلونة متذبذباً في الأشهر الأولى من الموسم، لكن عودة رافينيا، اللاعب المحوري، أعادت للفريق توازنه. يبدو الفريق الآن كما كان في الموسم الماضي، لكن مع عمق أكبر في التشكيلة (ماركوس راشفورد) وحارس مرمى أفضل بكثير (خوان جارسيا).

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني، وهو المرشح الأبرز للفوز بكأس الملك بعد خروج ريال مدريد، ويبدو احتلاله أحد المراكز الثمانية الأولى في دوري أبطال أوروبا أمراً مرجحاً.

4- إنتر ميلان

يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي، ويلعب في ربع نهائي الكأس أمام تورينو الشهر المقبل، ومكانه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا مضمون، فإذا فاز على دورتموند الأسبوع المقبل، فمن المرجّح أن يتجنب جولة التصفيات.

وقد يتمكّن إنتر ميلان من تحقيق انتصارات محلية بسهولة، لكن سيتعيّن عليه رفع مستوى أدائه بشكل كبير، إذا أراد أن يشكِّل تهديداً حقيقياً في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

5- مان سيتي

بعد 8 انتصارات متتالية في نهاية عام 2025، بدأ فريق بيب جوارديولا عام 2026 بمستوى مخيب للآمال أقرب إلى الفريق الذي أنهى الموسم الماضي بلا ألقاب، ورغم ذلك فهو على بعد خطوة من نهائي كأس الرابطة، وما زال ينافس على 4 جبهات، وجميع الفرق 13 التي يمكنها الفوز بالثلاثية أو الرباعية من الناحية الحسابية، أما باقي الفرق فهي أتلتيكو مدريد ويوفنتوس ونابولي ومارسيليا وموناكو وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد وباير ليفركوزن.