«النظام الأوروبي الجديد» يشعل إثارة دوري الأبطال قبل «جولة الختام»

معتز الشامي (أبوظبي)

أدى النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا إلى واحدة من أكثر النهايات إثارة وغموضاً في تاريخ البطولة، حيث يدخل 30 فريقاً من أصل 36 الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري وهم لا يزالون يتنافسون على مصيرهم القاري، سواء بالتأهل المباشر إلى دور الـ 16 أو خوض الملحق الفاصل، أو حتى الخروج المبكر.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرّر في الموسم الماضي إلغاء نظام المجموعات التقليدي، واستبداله بدوري موحد يضم 36 فريقاً، يخوض كل منهم ثماني مباريات أمام خصوم مختلفين. الهدف كان زيادة المواجهات الكبرى، وهو ما تحقق بالفعل، بعدما شاهدنا مباريات من العيار الثقيل، مثل أرسنال ضد بايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي وليفربول أمام ريال مدريد، وتشيلسي ضد باريس سان جيرمان، وإنتر أمام أتلتيكو مدريد.

لكن في المقابل، قلّت حدة الضغط في المباريات الفردية، لأن كل فريق يملك عدة فرص لتعويض أي تعثر، ومع ذلك، جاءت الجولة الأخيرة لتعوض ذلك تماماً، إذ تكدّست الفرق في جدول الترتيب بشكل غير مسبوق، لتتحول المرحلة الختامية إلى سباق جماعي محموم على المقاعد الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما تتجه الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين إلى ملحق إقصائي.

وحتى الآن، المؤكد فقط هو تأهل أرسنال وبايرن ميونيخ مباشرة، وخروج آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براج وفياريال وكايرات ألماتي، أما بقية الفرق، وعددها 30، فمصيرها لا يزال معلقاً.

وبحسب توقعات «السوبر كمبيوتر» العملاق لشبكة أوبتا العالمية للإحصائيات، فإن ريال مدريد وليفربول وتوتنهام يضمنون التأهل المباشر في حال الفوز، نظراً لتقدمهم نسبياً في الترتيب. في المقابل، هناك ثماني فرق تتساوى عند 13 نقطة، من بينها برشلونة، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، تشيلسي ونيوكاسل، وجميعها تحتاج للفوز وانتظار فارق الأهداف لتحديد مصيرها.

ولا تزال أندية نابولي، إنتر، يوفنتوس وبروسيا دورتموند، لديهم حظوظ حسابية، لكنها محدودة. أما جلطة سراي وكراباج، ففرصهما شبه معدومة رغم بقائهما نظرياً في السباق.

وتشير التوقعات إلى أن بعض الأسماء الكبرى قد تجد نفسها مضطرة لخوض الملحق، في حين قد ينجح آخرون في اقتناص بطاقة مباشرة في اللحظات الأخيرة.

وستقام الجولة الثامنة بمباريات متزامنة، ما يعني تغير الترتيب لحظة بلحظة، وباختصار، دوري الأبطال بنظامه الجديد قدّم ختاماً درامياً استثنائياً، حيث لا يزال الغموض يلف معظم المقاعد، وكل الاحتمالات مفتوحة حتى الصافرة الأخيرة.