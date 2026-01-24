قمة الأرقام في ملعب الإمارات.. أرسنال المرشح ويونايتد يتسلح بالمفاجآت

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار مساء غد الأحد إلى ملعب الإمارات، حيث يستضيف أرسنال المتصدر غريمه مانشستر يونايتد في مواجهة كلاسيكية بالدوري الإنجليزي الممتاز، تحمل أبعاداً رقمية وتاريخية لافتة، في ظل سعي «المدفعجية» لمواصلة مسيرة اللقب، ومحاولة «الشياطين الحمر» قلب الطاولة بعد انتفاضة مفاجئة.

ووفقاً لمحاكاة الحاسوب العملاق لشركة أوبتا، يدخل أرسنال المباراة مرشحاً بقوة للفوز بنسبة بلغت 71.3% من أصل 10 آلاف محاكاة، مقابل 12.3% فقط ليونايتد، و16.4% لاحتمال التعادل، لكن الأرقام الحديثة تحذِّر من الاستهانة برجال مايكل كاريك، الذين أطاحوا بمانشستر سيتي 2-0 في الديربي الأخير، رغم استحواذ لم يتجاوز 31.8%، وسجّلوا 2.27 هدف متوقع مقابل 0.45 فقط للسيتي.

ويُعد هجوم يونايتد من بين الأفضل هذا الموسم، إذ يحتل الفريق المركز الثالث في عدد الأهداف (38)، والثاني في الأهداف المتوقعة (40.6)، ويتصدر الدوري في التسديدات (362) والتسديدات على المرمى (126).

كما يتصدر برونو فرنانديز قائمة صناع اللعب بـ 9 تمريرات حاسمة، وصنع 62 فرصة، بمعدل 3.4 فرصة كل 90 دقيقة، وهو أفضل رقم للاعب في اليونايتد منذ رايان جيجز موسم 2008-2009.

وفي المقابل، يتسلح أرسنال بصلابة دفاعية استثنائية، إذ لم يستقبل أي تسديدة على المرمى في آخر مباراتين بالدوري، وهي خامس مرة يحقق فيها ذلك هذا الموسم، ليعادل رقم تشيلسي 2020-2021، بينما لم يتفوق على هذا الرقم منذ 2003-2004 سوى مانشستر سيتي (6 مرات في موسمين مختلفين).

ويُشكِّل قلب الدفاع ويليام ساليبا ركيزة أساسية، حيث استقبل أرسنال 90 هدفاً فقط في 118 مباراة بالدوري بوجوده، بمعدل هدف كل 115 دقيقة، وهو ثاني أفضل معدل في تاريخ النادي بعد الأسطورة توني أدامز.

وتاريخياً، يملك أرسنال الأفضلية على أرضه، بعدما فاز في آخر أربع مباريات بيتية ضد يونايتد، وهي أطول سلسلة انتصارات منزلية ضده منذ سبعينيات القرن الماضي، كما أن يونايتد لم يَفُز في آخر ست مواجهات بالدوري ضد أرسنال.

وقد تُحسم المباراة أيضاً عبر الكرات الثابتة، إذ سجّل أرسنال 19 هدفاً من الركنيات في جميع البطولات هذا الموسم، وهو الأعلى بين فرق الدوريات الخمسة الكبرى، بينما يملك يونايتد 13 هدفاً من الكرات الثابتة في الدوري.

ويُشعل صراع الأرقام والتاريخ المواجهة، لكن الحسم سيبقى مرهوناً بالتفاصيل، فهل يواصل أرسنال الزحف نحو اللقب، أم يُعيد يونايتد خلط أوراق القمة؟