38 ميدالية تضع السباحة الإماراتية على «القمة الخليجية»

24 يناير 2026 17:00

علي معالي (أبوظبي)
رفع منتخب الإمارات محصّلته من الميداليات إلى 38 ميدالية ملونة بعد مرور 48 ساعة من انطلاق منافسات بطولة دول مجلس التعاون الخليجي في نسختها رقم 30، والمقامة في المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بمشاركة 6 دول خليجية وأكثر من 200 سبّاح وسبّاحة، ويسدل عليها الستار اليوم (الأحد).
وجاء حضور السباحة الإماراتية لافتاً عبر منتخب السيدات، الذي افتتح المنافسات بقوة، محققاً 19 ميدالية، بواقع 12 ذهبية و6 فضيات وبرونزية واحدة، ليتفوق على منتخبات البحرين والكويت والسعودية في هذه الفئة، أما منتخب الرجال فواصل مستواه الجيد بتحقيق 19 ميدالية إضافية، بينها 10 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، وسط سباقات قوية شهدت تنافساً حاداً مع منتخبي الكويت والسعودية.
وفي المقابل، قدّم المنتخب الكويتي واحدة من أفضل بداياته في البطولة، محققاً 33 ميدالية في فئة الرجال، بينها 14 ذهبية، ليكون الأكثر حصداً للذهب في هذه الفئة، بينما جمع المنتخب السعودي 32 ميدالية متنوعة، من بينها 10 ذهبيات، ليحافظ على حضوره القوي في منافسات الرجال، كما سجّل المنتخب القطري 15 ميدالية في اليومين الأولين، مقابل 11 ميدالية لمنتخب البحرين، و7 ميداليات لمنتخب عُمان، ما يؤكد اتساع رقعة المنافسة وتقدم المستويات الفنية لجميع المنتخبات المشاركة.
وشهدت البطولة أجواءً تنظيمية مميزة وحضوراً جماهيرياً وإدارياً لافتاً، بما يعكس جاهزية أبوظبي لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية الإقليمية، إلى جانب المستوى المتقارب الذي أضفى على السباقات طابعاً تنافسياً قوياً منذ اللحظة الأولى.

