«دبي للسلة» يفرض سيطرته بانتصار باريس في اليوروليج

دبي (الاتحاد)

اختتم فريق دبي لكرة السلة رحلة صعبة من ثلاث مباريات خارج أرضه بطريقة استثنائية، محققاً فوزاً كبيراً 99-79 على فريق باريس لكرة السلة في الجولة 24 من اليوروليج.

ويمثل هذا الانتصار الفوز الثاني للفريق من ثلاث مباريات خارج أرضه بين اليوروليج والدوري الأدرياتيكي، كما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الأدرياتيكي.

وخلال مواجهة فريق باريس على ملعب أديداس أرينا، قدم الفريق واحدة من أفضل عروضه هذا الموسم. منذ اللحظات الأولى، فرض فريق دبي سيطرته على الملعب من جميع الجوانب، مسيطراً على إيقاع اللعب، ومعطلاً هجمات فريق باريس، كما ارتفع نسق الأداء تدريجياً مع تقدم المباراة. بهذا الفوز، ارتفع رصيد الفريق في اليوروليج إلى 11 فوزاً مقابل 13 خسارة.

ويأتي هذا الانتصار بعد خسارة فريق دبي لكرة السلة في اليوروليج قبل أيام في برشلونة، حيث تحدى الفريق أحد أقوى الفرق الأوروبية حتى اللحظات الأخيرة في مباراة قوية انتهت 91-89.

ورغم التأخر في الربع الأخير، نجح فريق دبي لكرة السلة في العودة والتعادل مؤقتاً، مؤكداً قدرته على الصمود في أجواء صعبة. وقد سجل ماكينلي رايت الرابع أعلى نقاط في مسيرته بـ29 نقطة، كما شهدت المباراة عودة جانان موسى بعد إصابته.

وانطلقت رحلة الفريق خارج أرضه في 17 يناير بفوز قوي 110-93 على يو-بي تي كلوج نابوكا في الجولة 15 من الدوري الأدرياتيكي.

وعلى مدى ثلاث مباريات صعبة في ستة أيام، حقق فريق دبي لكرة السلة فوزين خارج الأرض، وحافظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الأدرياتيكي، وأكد قدرته على المنافسة بشكل ثابت على جميع الأصعدة، خاتماً هذا التحدي بعرض قوي في باريس يعكس حضور الفريق المتنامي على الساحة الأوروبية.

ويخوض الفريق المباراة المقبلة على أرضه أمام جماهيره في كوكا كولا أرينا، حيث يواجه فريق إف أم بي الصربي.