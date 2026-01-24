الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بعد عبورها تصفيات «تحدي المجتمع».. 27 فريقاً نحو «ألعاب دبي 2026»

بعد عبورها تصفيات «تحدي المجتمع».. 27 فريقاً نحو «ألعاب دبي 2026»
24 يناير 2026 17:45

دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لألعاب دبي، الحدث الرياضي الجماعي الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تأهل 27 فريقاً للمشاركة في نهائيات فئة «تحدي المجتمع»، ضمن النسخة السابعة من «ألعاب دبي»، وذلك عقب التصفيات التأهيلية التي أقيمت في «داماك هيلز-1».
واستقطبت تصفيات تحدي المجتمع مشاركة أكثر من 200 لاعب ضمن 42 فريقاً، ما يعكس نجاح البطولة في ترسيخ نمط الحياة النشط والصحي بين مختلف فئات المجتمع.
وستواجه الفرق المتأهلة حامل لقب تحدي المجتمع من نسخة ألعاب دبي 2025، والذي يعود للدفاع عن لقبه في نسخة هذا العام أمام مجموعةٍ من الفرق الرياضية المتميّزة.
وفي ختام تصفيات تحدي المجتمع أكدت اللجنة المنظمة، أن البطولة باتت الحدث الأبرز في الأجندة الرياضية في إمارة دبي، لا سيما في الرياضات الجماعية، والذي يؤكد عليه مستوى المواهب التي شهدتها المنافسات المحتدمة، مشيرة إلى أن هذا النجاح يؤكد على ريادة دبي في القطاع الرياضي، سواءً من حيث مستويات التنظيم الاحترافي، والأثر الاجتماعي، والصدى العالمي المشهود له بالنمو المتواصل للفعاليات الرياضية التي تنظمها الإمارة.
وشهد الحدث حضوراً جماهيرياً لافتاً، مما عزّز الأجواء الحماسية وتفاعل اللاعبين مع المنافسات، كما تخللت البطولة فعاليات مصاحبة لتشجيع الحضور على اختبار قدراتهم البدنية واستكشاف مواهبهم الرياضية.
ومع اكتمال التصفيات التأهيلية لتحدي المجتمع، يكتمل المشهد الحماسي المرتقب للبطولة الرئيسية لألعاب دبي، والتي ستنطلق بين 12-15 فبراير القادم، بمشاركة مختلف الفرق في تحدي الحكومة للرجال، وتحدي الحكومة للسيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، بالإضافة إلى تحدي الصغار. وتتنافس الفرق المشاركة على الفوز بلقب أبطال ألعاب دبي 2026.

