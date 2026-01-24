رمضان صبحي ينجو من الحبس بإيقاف التنفيذ

القاهرة(د ب أ)

قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية بقبول استئناف رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على حكم حبسه لمدة سنة، في قضية التزوير في محررات رسمية، وقررت وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.

وتعلق الحكم الذي تم إيقافه بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة. ومن المقرر أن تعيد محكمة الاستئناف فحص أوراق الدعوى من جديد، من حيث الوقائع وسلامة تطبيق القانون، تمهيداً للفصل في مصير الحكم الصادر، سواء بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء، وذلك خلال الجلسة المحددة لنظر الاستئناف اليوم السبت.

وكانت إدارة الأهلي المصري كلفت شادي البرقوقي، المستشار القانوني للنادي بالانضمام ـ بعد التنسيق ـ إلى فريق الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي، بصفته أحد أبناء الأهلي، في الإجراءات القانونية المتداولة وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم، جنبا إلى جنب مع محاميه الخاص.