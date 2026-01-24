«هيرو دبي كلاسيك» للجولف تترقب بطل النسخة الـ 37 غداً

دبي (الاتحاد)

تختتم غداً منافسات النسخة الـ 37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وسط ترقب لهوية البطل في طل المنافسة القوية بين أفضل لاعبي العالم، في البطولة التي تعد الأولى ضمن سلسلة رولكس في «السباق إلى دبي» في جولة «دي بي ورلد».

وسيكون نصيب البطل كبيراً للغاية من إجمالي الجوائز المالية البالغ 9 ملايين دولار، حيث يحصل على 1.530 مليون دولار و1335 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، كما ينضم إلى قائمة تاريخية من ألمع نجوم رياضة الجولف برفع «كأس الدلة» الشهير ونقش اسمه عليه.

وفي ختام الجولة الثالثة من المنافسات التي أقيمت اليوم، دخل الأميركي باتريك ريد وهو في صدارة الترتيب لليوم الثاني على التوالي، بإجمالي 4 ضربات تحت المعدل، وذلك بعدما حافظ على نسق أداءه، وحقق 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة بإجمالي 67 ضربة.

وشهدت الجولة الثالثة عودة قوية من النرويجي فيكتور هوفلاند، بطل نسخة عام 2022، الذي حقق 7 ضربات تحت المعدل بمجموع 65 ضربة، ليحتل حالياً المركز الثالث بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل، متساوياً مع الإنجليزي أندي سوليفان.

وخرج الإنجليزي تيريل هاتون، حامل اللقب، حسابياً من المنافسة بعدما اكتفى برصيد ضربة واحدة تحت المعدل في ختام الجولة الثالثة، وذلك بعد تسجيله 4 ضربات فوق المعدل في منافسات هذه الجولة.

وبعيداً عن المنافسات في ملعب المجلس، تقدم البطولة الكثير من الفعاليات المرافقة التي استمتع فيها الآلاف من الجماهير التي تتوافد يومياً لحضور المنافسات، وتحديداً في «قرية البطولة» التي تقيم برنامجاً ترفيهياً حافلاً من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

ويقدم ركن الاستدامة أنشطة تفاعلية صديقة للبيئة لجميع الأعمار، مما يعكس مكانة البطولة كأول بطولة غولف حاصلة على شهادة GEO للاستدامة في الشرق الأوسط.