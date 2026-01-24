الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يحارب «الذئاب» من دون هالاند

جوارديولا يحارب «الذئاب» من دون هالاند
24 يناير 2026 18:47

مانشستر (أ ب)
خرج النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي من التشكيل الأساسي لفريقه أمام ولفرهامبتون الملقب بالذئاب بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في ظل هبوط في مستواه. المهاجم النرويجي الذي يجلس على مقاعد البدلاء، سجل هدفاً واحداً فقط خلال آخر 8 مباريات بكل المسابقات، وكان ذلك من ركلة جزاء ضد برايتون في الدوري.
واتخذ الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق، القرار الجريء بشأن هالاند، بعد هزيمتين متتاليتين، ضد كل من مانشستر يونايتد في الدوري، وبودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا.
وتنتظر مانشستر سيتي مباراة حاسمة، في دوري أبطال أوروبا ضد جالطة سراي يوم الأربعاء، في محاولة لتأمين تأهل الفريق إلى دور الـ16.

أخبار ذات صلة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
بعد أول 50 مباراة.. مَنْ هو المدرب الأنجح بالدوريات الخمس الكبرى؟
إيرلينج هالاند
جوارديولا
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©