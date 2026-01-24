جوارديولا يحارب «الذئاب» من دون هالاند

مانشستر (أ ب)

خرج النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي من التشكيل الأساسي لفريقه أمام ولفرهامبتون الملقب بالذئاب بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في ظل هبوط في مستواه. المهاجم النرويجي الذي يجلس على مقاعد البدلاء، سجل هدفاً واحداً فقط خلال آخر 8 مباريات بكل المسابقات، وكان ذلك من ركلة جزاء ضد برايتون في الدوري.

واتخذ الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق، القرار الجريء بشأن هالاند، بعد هزيمتين متتاليتين، ضد كل من مانشستر يونايتد في الدوري، وبودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا.

وتنتظر مانشستر سيتي مباراة حاسمة، في دوري أبطال أوروبا ضد جالطة سراي يوم الأربعاء، في محاولة لتأمين تأهل الفريق إلى دور الـ16.