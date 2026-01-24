ديوكوفيتش يعتذر لفتاة جمع الكرات في أستراليا

ملبورن (د ب أ)

قدم نجم التنس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش اعتذاره، بعدما كاد أن يصيب فتاة جمع الكرات في تصرف كان من الممكن أن يضع آماله في بطولة أستراليا المفتوحة في خطر.

وكتب ديوكوفيتش الفائز بـ24 لقباً في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، فصلاً جديداً في سجلات التاريخ اليوم السبت بفوزه على بوتيك فان دي زاندشولب بثلاث مجموعات متتالية ضمن بطولة أستراليا المفتوحة، ليصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل 400 فوز في فئة الفردي في البطولات الكبرى، بينما عادل انتصاره رقم 102 في أستراليا رقم الأسطورة السويسري روجيه فيدرر.

لكن الحادثة التي وقعت في المجموعة الثانية من مباراته أمام دي زاندشولب في الدور الثالث في ملبورن، كان من الممكن أن تكون مكلفة للغاية، حيث أرسل ديوكوفيتش الكرة بإهمال لتطير بالقرب من رأس فتاة جمع الكرات عند الشبكة. وكان ديوكوفيتش البالغ من العمر 38 عاماً، تعرض للإبعاد من بطولة أميركا المفتوحة في عام 2020 بعد إصابة مراقب الخط، حينما سدد الكرة وهو يمر بحالة من العصبية. ورفع ديوكوفيتش يديه قائلاً: "أعتذر عن ذلك. لم يكن ذلك ضرورياً وكان في خضم اللحظة. كنت محظوظاً هناك، وأنا آسف للتسبب في أي ضيق لطفلة جمع الكرات أو لأي شخص".