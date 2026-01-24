فوز «غنتوت» و«الحبتور» في دولية الإمارات للبولو

أبوظبي (وام)

اختُتمت الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو 2026، بفوز فريق غنتوت على فريق أبوظبي بنتيجة 8 مقابل 6 أهداف، والحبتور على فريق الباشا بنتيجة 8.5 مقابل 8 أهداف.

وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتتواصل حتى الأول من فبراير المقبل، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتشهد الجولة الثالثة للبطولة اليوم 3 مباريات، إذ تجمع الأولى بين فريقي أنكورا وبنسالي، والثانية بين فريقي الحبتور وأبوظبي، على أن تُختتم بلقاء فريقي «إيه إم»، وجنقيري.