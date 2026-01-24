الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تعزز النجاحات في «أشواط مجلس التعاون»

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تعزز النجاحات في «أشواط مجلس التعاون»
24 يناير 2026 20:27

أبوظبي (وام)

تواصلت منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها الرابع عشر، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح، بإقامة أشواط منافسات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتصدر الصقر «بي 95»، لبرغش بن محمد المنصوري، الشوط الأول لفئة جير بيور - فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر «جلمود»، لنفس المالك أيضاً، وجاء ثالثاً الصقر «بي 6»، لـ«بي إتش آر».
وأسفرت منافسات الشوط الثاني فئة جير بيور - جرناس، عن فوز الصقر «شهاب»، لحمد عبدالله غصين عبدالله العرجاني بالمركز الأول، وجاء ثانياً الصقر «الباسل»، لنفس المالك أيضاً، وثالثاً الصقر «54 بتار بي»، لأحمد عبدالوهاب أحمد الهاجري.
وهيمن الصقر «جي بي 7»، لبرغش بن محمد المنصوري، على لقب الشوط الأول، لفئة جير شاهين - فرخ، وجاء ثانياً الصقر «جي بي 94»، وثالثاً الصقر «جي بي 50»، للمالك نفسه.
وتألق الصقر «001»، لـ«بي إتش آر»، بحصد لقب الشوط الثاني لفئة جير شاهين جرناس، وجاء ثانياً الصقر «سياف»، لفريق لفان، وثالثاً الصقر «الغدير»، لحمد عبدالله غصين عبدالله العرجاني.
وشهد الشوط الثالث فئة قرموشة جير فرخ، فوز الصقر «019»، لعبدالله سعيد عبيد قطيان المري، بالمركز الأول، وجاء ثانياً الصقر «غلا»، لمطلق بن عبدالرحمن بن محمد الشلوي، وثالثاً الصقر «11 الرميثة جي»، لمحمد عبدالوهاب أحمد الهاجري.
واختتم الصقر «تكريم»، لبرغش بن محمد المنصوري المنافسات بحصد المركز الأول في الشوط الرابع فئة قرموشة جير - جرناس، وجاء ثانياً الصقر «جي 5»، لنفس المالك أيضاً، وثالثاً الصقر «50 عذاري جي»، لمحمد عبدالوهاب أحمد الهاجري.
وتتواصل اليوم منافسات البطولة بإقامة أشواط دول مجلس التعاون الخليجي فئة جير شاهين- فرخ وجرناس، وجير تبع- فرخ وجرناس، ضمن 4 أشواط نهائية على ميدان الفلاح في أبوظبي.
وقال سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، إن المشاركة الخليجية الكبيرة في فعاليات النسخة الحالية، تعزز نجاحها وتميزها، بوجود الأشقاء الخليجيين في بلدهم الثاني دولة الإمارات، لإحياء رياضة مهمة، لطالما شكلت دوراً مهماً في تاريخ شعوب الدول الخليجية والعربية، وحضارتها الأصيلة، وموروثها العريق، وإرثها الملهم.
وأضاف أن البطولة شكلت مرتكزاً مهماً لهذه الرياضة، ودافعا للمشاركة المتنوعة في مختلف فعالياتها، بتزايد أعداد الصقارين من داخل الدولة وخارجها، بما يعكس أثرها المحوري في الحفاظ على هذا الموروث الأصيل، وسط أجواء التحديات، والمنافسات في روح رياضية تعبر عن القيم الراسخة، بوجود مختلف الأجيال في مناسبة رياضية، تمثلها رمزية البطولة، بشعار لا خاسر في منافساتها.

دول مجلس التعاون الخليجي
جير بيور فرخ
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
