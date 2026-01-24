البريطانية «سبيلر» تحلق بكأس بطولة الشراع الدولية من فئة النجمتين

أبوظبي (الاتحاد)

فازت الفارسة البريطانية كيتي سبيلر مع جوادها «زد سفن بينك بانذر» بكأس بطولة الشراع الدولية من فئة النجمتين، والتي أقيمت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم.

وتنافس فيها 36 مشاركاً، انتقل 7 فرسان منهم إلى جولة التمايز، وأكملها 6 فرسان دون خطأ، وبفارق التوقيت توجت كيتي سبيلر بزمن التمايز 37.84 ثانية، وحل ثانياً الفارس السعودي رمزي الدهامي، وثالثاً الفارس المصري محمد أشرف عبد الله.

وشهدت جولة الماس، بمواصفات الجولة الواحدة بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، ضمن المنافسات الدولية فئة الأربع نجوم، مشاركة 79 فارساً وأكمل منهم الجولة دون خطأ 16 فارساً، وحاز جائزة المركز الأول الفارس البريطاني أليكساندر مكلين، مع الفرس «كاليكست هارتبريكر زد» (10 سنوات)، في زمن بلغ 68.71 ثانية، وحل ثانياً الفارس السويدي هينريك إكرمان وثالثاً الفارس الألماني كريستيان هيلمان.

وفي أولى المنافسات الدولية من جملة 3 منافسات، تضمنتها بطولة الشراع في نسختها التاسعة لفرسان القفز من فئة المبتدئين المتقدمة، وبرعاية إسطبلات الشراع، أحرز المركز الأول الفارس اللبناني رواد سعد مع الفرس «سيدني» مسجلاً 23.16 ثانية في المرحلة الثانية، وثانياً جاء الفارس الإماراتي محمد شافا عبد الله ثم الفارس المصري عمر أحمد طه.

ثانية المنافسات الدولية لفئة المبتدئين برعاية إسطبلات الشراع، جاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وخلالها أكمل الفارس اللبناني ثنائية مع الفرس «سيدني» والزمن 51.94 ثانية، وحل ثانياً الفارس الإماراتي خليفة حمدان الجهوري، وحافظ الفارس المصري عمر أحمد طه على المركز الثالث الذي توّج به في المنافسة الأولى مع الجواد «بليشر دبليو في».

وفي ثانية المنافسات الدولية لفرسان القفز من فئة الـ(جونيورز) بحواجز الـ130 سم، حاز فرسان الإمارات المراكز من الأول وحتى الرابع، عبر علي شهاب الرحمه، وسعود محمد المعيني، وصالح مفرج الكربي.

فاز الجواد «بينك فلويد في آند في» بقيادة الفارس الإماراتي سيف عويضة الكربي، في نهائي منافسات البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ120 سم على أرصية الميدان الرئيس.

وتمكن الجواد «بينك فلويد في آند في» وبفارق توقيت أجزاء من الثانية من الفوز بزمن التمايز 39.19 ثانية، وحاز الفارس الأسباني أقوستي ساستر المركز الثاني، وحل ثالثاً الفارس سالم أحمد السويدي.

وفي المنافسة الثانية لفرسان القفز من فئة الأشبال، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ115 سم، تصدر الفارس الشبل الإماراتي حسان ماجد النعيمي مع الجواد «شارلي براون» بزمن 26.05 ثانية، وحل الأردني زيد خلف ثانياً، وحازت الفارسة الإماراتية عائشة سعيد الغرير المركز الثالث.