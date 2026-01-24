أوجسبورج يصعق البايرن بالهزيمة الأولى في «البوندسليجا»

برلين(د ب أ)

تلقى بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في الموسم الحالي وخسر على ملعبه أمام ضيفه أوجسبورج 1/2 اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وعلى ملعب أليانز أرينا، قلب أوجسبورج تأخره بهدف أمام النادي البافاري إلى فوز مثير ألحق من خلاله الهزيمة الأولى بالمتصدر.

وتقدم هيروكي إيتو بهدف لبايرن لكن أوجسبورج رد بهدفين في الشوط الثاني حملا توقيع أرتور تشافيس ونوح ماسينجو. ورغم الخسارة ظل بايرن في الصدارة منفرداً، برصيد 50 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه بروسيا دورتموند، الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مضيفه يونيون برلين.