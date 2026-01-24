الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوجسبورج يصعق البايرن بالهزيمة الأولى في «البوندسليجا»

أوجسبورج يصعق البايرن بالهزيمة الأولى في «البوندسليجا»
24 يناير 2026 20:37

برلين(د ب أ)
تلقى بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في الموسم الحالي وخسر على ملعبه أمام ضيفه أوجسبورج 1/2 اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وعلى ملعب أليانز أرينا، قلب أوجسبورج تأخره بهدف أمام النادي البافاري إلى فوز مثير ألحق من خلاله الهزيمة الأولى بالمتصدر.
وتقدم هيروكي إيتو بهدف لبايرن لكن أوجسبورج رد بهدفين في الشوط الثاني حملا توقيع أرتور تشافيس ونوح ماسينجو. ورغم الخسارة ظل بايرن في الصدارة منفرداً، برصيد 50 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه بروسيا دورتموند، الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مضيفه يونيون برلين.

أخبار ذات صلة
بعد أول 50 مباراة.. مَنْ هو المدرب الأنجح بالدوريات الخمس الكبرى؟
«النظام الأوروبي الجديد» يشعل إثارة دوري الأبطال قبل «جولة الختام»
بايرن ميونيخ
أوجسبورج
البوندسليجا
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©