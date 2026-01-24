كونتي وسباليتي يرفضان التصريحات قبل قمة نابولي ويوفنتوس

روما(د ب أ)

التزم أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، ولوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، الصمت قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، غداً الأحد، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحفية أن كونتي وسباليتي رفضا عقد مؤتمر صحفي قبل مواجهة يوفنتوس خامس الترتيب ضد نابولي ثالث الترتيب، التي ستقام على ملعب أليانز.

ويتخلف يوفنتوس عن نابولي بفارق أربع نقاط، ويأمل في استغلال النقص العددي بصفوف منافسه بسبب الإصابات لرد اعتباره من الخسارة 1 / 2 أمام نابولي في ديسمبر الماضي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وسيخوض كونتي المواجهة بدون عدد كبير من اللاعبين المصابين، وهم الجناح ماتيو بوليتانو والمدافع أمير رحماني، وديفيد نيريس وكيفن دي بروين وفرانك أنجيسا وبيلي جيلمور وأليكس ميريت. بخلاف المصابين رحل عن نابولي الثنائي نوا لانج بإعارته إلى جلطة سراي التركي، ولورينزو لوكا بانتقاله إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء.

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن روميلو لوكاكو يستعد للتواجد في قائمة نابولي لأول مرة هذا الموسم، بعدما خضع المهاجم البلجيكي الدولي تدريبات مكثفة وخاض مباراة ودية بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

ويدخل نابولي مواجهة يوفنتوس متسلحاً بسلسلة من تسع مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات، لكنه تعادل في أربع من آخر خمس مباريات، وآخرها التعادل المخيب أمام كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 1 / 1 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. أما سباليتي الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاماً في 2023، فقد خسر يوفنتوس تحت قيادته مباراة واحدة في آخر تسع مباريات بجميع المسابقات عندما سقط بشكل مفاجئ أمام كالياري بنتيجة صفر / 1 في الجولة الماضية.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه بنفيكا بنتيجة 2 / صفر يوم الأربعاء، ولم يخسر أي مباراة على ملعبه هذا الموسم.