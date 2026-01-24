الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كونتي وسباليتي يرفضان التصريحات قبل قمة نابولي ويوفنتوس

كونتي وسباليتي يرفضان التصريحات قبل قمة نابولي ويوفنتوس
24 يناير 2026 20:40

روما(د ب أ)
التزم أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، ولوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، الصمت قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، غداً الأحد، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وذكرت تقارير صحفية أن كونتي وسباليتي رفضا عقد مؤتمر صحفي قبل مواجهة يوفنتوس خامس الترتيب ضد نابولي ثالث الترتيب، التي ستقام على ملعب أليانز.
ويتخلف يوفنتوس عن نابولي بفارق أربع نقاط، ويأمل في استغلال النقص العددي بصفوف منافسه بسبب الإصابات لرد اعتباره من الخسارة 1 / 2 أمام نابولي في ديسمبر الماضي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.
وسيخوض كونتي المواجهة بدون عدد كبير من اللاعبين المصابين، وهم الجناح ماتيو بوليتانو والمدافع أمير رحماني، وديفيد نيريس وكيفن دي بروين وفرانك أنجيسا وبيلي جيلمور وأليكس ميريت. بخلاف المصابين رحل عن نابولي الثنائي نوا لانج بإعارته إلى جلطة سراي التركي، ولورينزو لوكا بانتقاله إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء.
في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن روميلو لوكاكو يستعد للتواجد في قائمة نابولي لأول مرة هذا الموسم، بعدما خضع المهاجم البلجيكي الدولي تدريبات مكثفة وخاض مباراة ودية بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.
ويدخل نابولي مواجهة يوفنتوس متسلحاً بسلسلة من تسع مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات، لكنه تعادل في أربع من آخر خمس مباريات، وآخرها التعادل المخيب أمام كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 1 / 1 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. أما سباليتي الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاماً في 2023، فقد خسر يوفنتوس تحت قيادته مباراة واحدة في آخر تسع مباريات بجميع المسابقات عندما سقط بشكل مفاجئ أمام كالياري بنتيجة صفر / 1 في الجولة الماضية.
ويحتل يوفنتوس المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه بنفيكا بنتيجة 2 / صفر يوم الأربعاء، ولم يخسر أي مباراة على ملعبه هذا الموسم.

أخبار ذات صلة
يوفنتوس و«الأبطال».. مصير التأهل المباشر في «القبضة السداسية»!
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
نابولي
يوفنتوس
أنطونيو كونتي
لوتشيانو سباليتي
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©