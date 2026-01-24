يونايتد يعود لقمة «دوري الأولى» وبالوتيلي يبدأ بالخسارة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

استعاد يونايتد صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه المثير على ضيفه العروبة بنتيجة 2-1، في ختام منافسات الجولة 13، والتي شهدت أيضاً الخسارة الأولى لنادي الاتفاق بمشاركة مهاجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي أمام مضيفه الإمارات 2-3، إلى جانب فوز العربي على جلف يونايتد 3-2.

ونجح يونايتد في قلب تأخره أمام العروبة بهدف محمد الحمادي في الدقيقة 32، إلى فوز ثمين، بعدما أدرك ماركوس سوزا التعادل في الدقيقة 37، قبل أن يسجل صامويل بيدرو هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 92، مانحاً فريقه ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام الفجيرة الوصيف، ويُذكر أن يونايتد خاض مباراة مقدمة من الجولة 14 أمام الاتفاق، حسمها لصالحه 3-2، فيما تجمد رصيد العروبة عند 19 نقطة في المركز السابع.

وعلى ملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة، شهدت مواجهة أصحاب الأرض وضيفهم الاتفاق الظهور الأول للمهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، عقب قيده رسمياً في صفوف الاتفاق، حيث شارك أساسياً قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 65، مقابل دخول علاء مزهر.

وتمكن «الصقور» من تحقيق الفوز بنتيجة 3-2، بأهداف جونيور هوتشو في الدقيقة 15، وفابيو تيكسيرا في الدقيقة 33، وليناردو سيلفا في الدقيقة 66.

ورفع الإمارات، الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف رندويليتش، رصيده إلى 20 نقطة، متقدماً إلى المركز السادس، فيما بقي الاتفاق في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وفي المباراة الثالثة، حسم العربي مواجهته أمام جلف يونايتد بنتيجة 3-2، بعدما سجل له راشد عيسى في الدقيقة 13، ورينير سانتوس في الدقيقة 47، وبي إن جان في الدقيقة 69، فيما سجل لجلف يونايتد ليروي فير في الدقيقة 46، وكريستيانو سيلفا في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد لاعب جلف يونايتد جوليان مارك في الدقيقة 27، ليرفع العربي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، مقابل 16 نقطة لجلف يونايتد في المركز العاشر.