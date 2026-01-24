الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يونايتد يعود لقمة «دوري الأولى» وبالوتيلي يبدأ بالخسارة

يونايتد يعود لقمة «دوري الأولى» وبالوتيلي يبدأ بالخسارة
24 يناير 2026 22:09

معتصم عبدالله (أبوظبي)
استعاد يونايتد صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه المثير على ضيفه العروبة بنتيجة 2-1، في ختام منافسات الجولة 13، والتي شهدت أيضاً الخسارة الأولى لنادي الاتفاق بمشاركة مهاجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي أمام مضيفه الإمارات 2-3، إلى جانب فوز العربي على جلف يونايتد 3-2.
ونجح يونايتد في قلب تأخره أمام العروبة بهدف محمد الحمادي في الدقيقة 32، إلى فوز ثمين، بعدما أدرك ماركوس سوزا التعادل في الدقيقة 37، قبل أن يسجل صامويل بيدرو هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 92، مانحاً فريقه ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام الفجيرة الوصيف، ويُذكر أن يونايتد خاض مباراة مقدمة من الجولة 14 أمام الاتفاق، حسمها لصالحه 3-2، فيما تجمد رصيد العروبة عند 19 نقطة في المركز السابع.
وعلى ملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة، شهدت مواجهة أصحاب الأرض وضيفهم الاتفاق الظهور الأول للمهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، عقب قيده رسمياً في صفوف الاتفاق، حيث شارك أساسياً قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 65، مقابل دخول علاء مزهر. 
وتمكن «الصقور» من تحقيق الفوز بنتيجة 3-2، بأهداف جونيور هوتشو في الدقيقة 15، وفابيو تيكسيرا في الدقيقة 33، وليناردو سيلفا في الدقيقة 66.
ورفع الإمارات، الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف رندويليتش، رصيده إلى 20 نقطة، متقدماً إلى المركز السادس، فيما بقي الاتفاق في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.
وفي المباراة الثالثة، حسم العربي مواجهته أمام جلف يونايتد بنتيجة 3-2، بعدما سجل له راشد عيسى في الدقيقة 13، ورينير سانتوس في الدقيقة 47، وبي إن جان في الدقيقة 69، فيما سجل لجلف يونايتد ليروي فير في الدقيقة 46، وكريستيانو سيلفا في الدقيقة 50. 
وشهدت المباراة طرد لاعب جلف يونايتد جوليان مارك في الدقيقة 27، ليرفع العربي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، مقابل 16 نقطة لجلف يونايتد في المركز العاشر.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الروسي
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية بين بلدية دبي و«الشركة العامة للإنشاءات» و«بن غاطي العقارية» بخصوص مبادرة «حوي دبي»
دوري الدرجة الأولى
بالوتيلي
الإمارات
رأس الخيمة
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©