جيهي في قمة السعادة بالبصمة الأولى مع السيتي

لندن (د ب أ)

أشاد المدافع الدولي مارك جيهي بجماهير نادي مانشستر سيتي، لدعمها الرائع خلال ظهوره الأول الذي انتهى بالفوز على وولفرهامبتون بهدفين دون رد اليوم السبت على ملعب الاتحاد.

وبعد انضمامه لسيتي يوم الاثنين الماضي، اختير مارك جيهي ليشارك أساسياً في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بجانب عبد القادر خوسانوف في قلب الدفاع.

ونجح مانشستر سيتي في حصد ثلاث نقاط ثمينة بفضل هدفي عمر مرموش وأنطوان سيمينيو، ليتقلص الفارق إلى أربع نقاط مع المتصدر نادي أرسنال.

وقدم جيهي أداءً لافتاً في ظهوره الأول، حيث لمس الكرة 112 مرة، وبلغت دقة تمريراته 93%، كما قام بعدد من التدخلات والاعتراضات الحاسمة التي ساعدت الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه لأول مرة في الدوري منذ بداية العام الجديد. وفي حديثه لقناة "مانشستر سيتي" بعد المباراة، أبدى جيهي سعادته قائلا "إنه شعور جيد، وأنا ممتن لهذه الفرصة ولتواجدي في هذا النادي. منذ لحظة وصولي شعرت بعقلية الفريق وكثافة الرغبة في الفوز".

وأضاف "ملعب الاتحاد رائع، والجماهير كانت مذهلة، والأجواء كانت خيالية في هذا الملعب الجميل". كما أكد المدافع على تطور علاقاته مع زملائه في الفريق، مشدداً على رغبة الجميع في مواصلة التحسن وتقديم الأفضل في المباريات القادمة.