الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جيهي في قمة السعادة بالبصمة الأولى مع السيتي

جيهي في قمة السعادة بالبصمة الأولى مع السيتي
24 يناير 2026 22:18

لندن (د ب أ)
أشاد المدافع الدولي مارك جيهي بجماهير نادي مانشستر سيتي، لدعمها الرائع خلال ظهوره الأول الذي انتهى بالفوز على وولفرهامبتون بهدفين دون رد اليوم السبت على ملعب الاتحاد.
وبعد انضمامه لسيتي يوم الاثنين الماضي، اختير مارك جيهي ليشارك أساسياً في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بجانب عبد القادر خوسانوف في قلب الدفاع.
ونجح مانشستر سيتي في حصد ثلاث نقاط ثمينة بفضل هدفي عمر مرموش وأنطوان سيمينيو، ليتقلص الفارق إلى أربع نقاط مع المتصدر نادي أرسنال.
وقدم جيهي أداءً لافتاً في ظهوره الأول، حيث لمس الكرة 112 مرة، وبلغت دقة تمريراته 93%، كما قام بعدد من التدخلات والاعتراضات الحاسمة التي ساعدت الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه لأول مرة في الدوري منذ بداية العام الجديد. وفي حديثه لقناة "مانشستر سيتي" بعد المباراة، أبدى جيهي سعادته قائلا "إنه شعور جيد، وأنا ممتن لهذه الفرصة ولتواجدي في هذا النادي. منذ لحظة وصولي شعرت بعقلية الفريق وكثافة الرغبة في الفوز".
وأضاف "ملعب الاتحاد رائع، والجماهير كانت مذهلة، والأجواء كانت خيالية في هذا الملعب الجميل". كما أكد المدافع على تطور علاقاته مع زملائه في الفريق، مشدداً على رغبة الجميع في مواصلة التحسن وتقديم الأفضل في المباريات القادمة.

أخبار ذات صلة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
بعد أول 50 مباراة.. مَنْ هو المدرب الأنجح بالدوريات الخمس الكبرى؟
مانشستر سيتي
عمر مرموش
الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©