الرياضة

السد بطل «درع السوبر» الإماراتي القطري على حساب شباب الأهلي

السد بطل «درع السوبر» الإماراتي القطري على حساب شباب الأهلي
24 يناير 2026 22:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
فرّط شباب الأهلي في فرصة التتويج بلقبه الثالث توالياً في بطولة السوبر الإماراتي القطري، بعد خسارته أمام مضيفه السد القطري بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات النسخة الثالثة من البطولة وعلى لقب درع السوبر.
وأنهى «الفرسان» الشوط الأول بالتقدم عبر يوري سيزار في الدقيقة 30، فيما شهد الشوط الثاني تراجعاً ملحوظاً في أداء شباب الأهلي، في ظل الضغط المتواصل من أصحاب الأرض، حيث تألق حارس «الفرسان» حمد المقبالي في التصدي لهجمات المنافس.
لكن ضغط السد أسفر عن هدف التعادل، إثر ركلة جزاء نفذها البرازيلي روبرتو فيرمينو بنجاح في الدقيقة 55.
واصل السد تفوقه الميداني، وأضاف أكرم عفيف الهدف الثاني في الدقيقة 75، قبل أن يعود شباب الأهلي سريعاً إلى أجواء اللقاء، عبر هدف التعادل الذي سجله البديل الشاب محمد جمعة المنصوري، بالدقيقة 78.
وفي الوقت بدل الضائع، وتحديداً عند الدقيقة 96، خطف السد هدف الفوز القاتل بواسطة مهاجمه روبرتو فيرمينو، ليحسم «الزعيم» اللقب لمصلحته في اللحظات الأخيرة.
من ناحية أخرى يلتقي في الثامنة من مساء اليوم الجزيرة مع نظيره الأهلي علي لقب كأس التحدي بالنسخة الثالثة للسوبر الإماراتي القطري والذي يجمع الفريقين علي استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة. 

