الرياضة

هيثم بن صقر القاسمي يتوج تارامي بلقب المرحلة الـ2 من طواف الشارقة

هيثم بن صقر القاسمي يتوج تارامي بلقب المرحلة الـ2 من طواف الشارقة
24 يناير 2026 22:35

الشارقة (وام)
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توّج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، الدراج رين تارامي من فريق كينان الياباني بطلاً للمرحلة الثانية من طواف الشارقة الدولي الحادي عشر، التي أقيمت اليوم.
وحلّ في المركز الثاني الدراج مارسين بودنسكي من فريق بنك «إم بي إتش» المجري، فيما جاء أدني فان إنجلن من فريق ترينجانو الماليزي في المركز الثالث.
وحملت المرحلة الثانية اسم «الجبيل»، وبلغت مسافتها 129.56 كيلومتراً، وانطلقت من سوق الجبيل في الشارقة، وصولاً إلى سوق الجبيل في مدينة كلباء، واتسمت بمستوى عالٍ من الإثارة والمنافسة، وأسفرت عن بروز أسماء جديدة مقارنة بالمرحلة الأولى.
وشهد انطلاقة المرحلة كل من الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب عبدالله سلطان الدح، رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والعقيد الدكتور جاسم محمد بن هده السويدي، نائب المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني بشرطة الشارقة.
وحصد رين تارامي القميص الأصفر لأفضل زمن في المرحلة، إضافة إلى القميص الأخضر لأفضل نقاط للسرعة، والقميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات.
وفاز ألمر بوفقر من فريق «الإمارات جين زد» بالقميص الأبيض لأفضل دراج تحت 23 سنة، وتسلمه نيابة عنه زميله عبدالله جاسم، فيما نال الدراج راشد البلوشي من منتخب الإمارات قميص علم الدولة، لأفضل دراج إماراتي في زمن المرحلة.
ويستأنف الطواف منافساته بإقامة المرحلة الثالثة «الحيرة» صباح اليوم لمسافة 9.81 كيلومتر، وتنطلق وتختتم في بلدة الحيرة.
ويصاحب المرحلة تنظيم سباق «ضد الساعة» لأصحاب الهمم لفئتي الكراسي المتحركة (H) والدراجات الخاصة (C)، إضافة إلى سباق للشباب، حيث تنطلق هذه السباقات عند الساعة 9 صباحاً.

