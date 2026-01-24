الإصابة تبعد أنتيتوكونمبو ومورانت عن «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

يتوقّع اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس أن يغيب عن ملاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) لشهر على الأقل بسبب إصابة في ربلة الساق.

وكان اللاعب المتوَّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري قد غادر في الدقائق الأخيرة من خسارة فريقه أمام دنفر ناجتس الجمعة، بعدما لعب مُصاباً معظم فترات اللقاء.

وقال أنتيتوكونمبو للصحفيين بعد المباراة: "كنت أشعر بالألم معظم فترات المباراة لكني لم أرد التوقّف عن اللعب. لكن في النهاية لم أعد قادرا على الحركة، لذلك اضطررت للخروج".

وأوضح أنّه شعر بـ"فرقعة" في ربلة الساق، ويتوقّع أن يُظهر التصوير إصابة في العضلة النعلية، مضيفاً: "هذا من خبرتي بعد سنوات في الدوري".

وتُعدّ خسارة أنتيتوكونمبو ضربة لباكس الذي خسر خمساً من مبارياته الست الأخيرة، ويحتلّ المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية، على بُعد مركز واحد من آخر مقاعد ملحق التأهل.

وقال اليوناني "سأعمل بكل ما أملك للعودة. على الأرجح في نهاية فبراير أو بداية مارس. آمل أن يكون الفريق في موقع يسمح لنا بخوض الـ(بلاي إن) على الأقل أو التأهل إلى البلاي أوف".

من ناحية أخرى، يغيب نجم ممفيس جريزليز جا مورانت عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، بسبب التواء في الرباط الداخلي لمرفقه الأيسر، بحسب ما أعلن فريقه.

وتعني الإصابة غياب مورانت حتى ما بعد مهلة الانتقالات في الدوري في 5 فبراير.

وكان اللاعب البالغ 26 عاماً الذي اصطدم بالجهاز الفني لجريزليز في وقت مبكر هذا الموسم، محور شائعات انتقال في الأسابيع الأخيرة.

وغاب مورانت عن ست مباريات في يناير بسبب كدمة في ربلة الساق اليمنى، قبل أن يعود بأداء قوي في فوز جريزليز على أورلاندو ماجيك في لندن.

وقال جريزليز في بيان مقتضب إن مورانت تعرض لالتواء في الرباط الجانبي في المرفق الأيسر خلال الخسارة على أرضه أمام أتلانتا هوكس الأربعاء.

وسجل مورانت 23 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة قبل أن يخرج وهو يمسك بذراعه بعد عودته بسرعة لمنع تسديدة.

ويبلغ متوسط مورانت هذا الموسم 19.5 نقطة و8.1 تمريرة حاسمة في المباراة.

وعند سؤاله في لندن عن شائعات انتقاله، أشار إلى رغبته في البقاء في ممفيس.

قال "عندي شعار على ظهري، وهذا يجب أن يخبركم تماما أين أريد أن أكون"، في إشارة إلى وشم شعار غريزليز، مضيفا "أنا شخص وفيّ جداً".