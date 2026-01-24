الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ليفربول يسقط بالسيناريو المؤلم في معقل بورنموث

ليفربول يسقط بالسيناريو المؤلم في معقل بورنموث
24 يناير 2026 23:40

لندن (د ب أ)
سقط فريق ليفربول في فخ الخسارة بسيناريو أليم أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 2 / 3 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.
وتقدم بورنموث بهدفين سجلهما إيفانيلسون وأليكس خيمينيز في الدقيقتين 26 و33، ورد ليفربول بهدفي فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي في الدقيقتين 1+45 و80.
لكن أصحاب الأرض خطفوا نقاط المباراة بهدف قاتل سجله المغربي أمين عدلي في الدقيقة 95.
وكسرت هذه الخسارة سلسلة من أربعة تعادلات متتالية لليفربول، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الرابع. وتضاعف الخسارة أيضاً الضغوط على الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول قبل مباراتين متتاليتين للفريق على ملعبه أمام كاراباج في دوري أبطال أوروبا ثم نيوكاسل يونايتد، يوم السبت، في الجولة القادمة من الدوري. أما بورنموث، حقق فوزه السابع في مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

