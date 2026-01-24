الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يمتدح جيهي وسيمينيو بعد الفوز على وولفرهامبتون

جوارديولا يمتدح جيهي وسيمينيو بعد الفوز على وولفرهامبتون
24 يناير 2026 23:43

لندن (د ب أ)
أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن التألق اللافت للثنائي الجديد، أنطوان سيمينيو ومارك جيهي، خلال الفوز على وولفرهامبتون بهدفين دون رد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، يبرهن على القيمة الكبيرة التي سيضيفها اللاعبان لمسيرة سيتي، ليس فقط فيما تبقى من الموسم الحالي، بل لسنوات قادمة.
وقدم جيهي أداءً ناضجاً ومكتملاً في ظهوره الأول بقميص "السماوي" رغم خوضه حصتين تدريبيتين فقط مع الفريق، بينما احتفل أنطوان سيمينيو بأول مشاركة أساسية له في الدوري الإنجليزي على ملعب الفريق بتسجيل الهدف الثاني، بعد أن افتتح عمر مرموش التسجيل.
ويرى جوارديولا أن جيهي وسيمينيو سيشكلان ركيزة أساسية في منافسة مانشستر سيتي على أربع جبهات مختلفة.
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله: "إنهما صفقات للمستقبل. أنطوان سيمينيو جاء بطاقة هائلة، والمهاجمون يقاسون بالأرقام، ومنذ وصوله وهو يقدم مستويات لا تصدق، وهدفه اليوم كان رائعاً؛ فقد سيطر على الكرة ببراعة قبل إسكانها الشباك".
وأضاف "مارك جيهي لا يحتاج لتعريف، هو يعرف كل شيء في الملعب. يذكرني ببدايات روبن دياز من حيث التركيز الشديد في كل لقطة والهدوء التام بالكرة. لقد شعرت أننا أصبحنا أفضل في عمق الدفاع بوجوده".
وأوضح جوارديولا: "مارك لم يأت لستة أشهر، بل لسنوات عديدة. لقد كان التعاقد معه فرصة مثالية بالنظر إلى سعره وعمره، وهو لاعب يمكنك الاعتماد عليه تماماً. استطعت رؤية ذلك في حصتين تدريبيتين فقط من خلال طريقة تحركه، وحديثه، وقراءته للمواقف".
واختتم المدرب الإسباني تصريحاته بالتعبير عن رضاه بالنتيجة التي أوقفت سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، مؤكداً أن السيطرة كانت واضحة في أغلب فترات اللقاء، معربا عن أمله في أن يمنح هذا الفوز دفعة معنوية قوية للفريق قبل مواجهة جلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

أخبار ذات صلة
بعد أول 50 مباراة.. مَنْ هو المدرب الأنجح بالدوريات الخمس الكبرى؟
جيهي في قمة السعادة بالبصمة الأولى مع السيتي
مانشستر سيتي
جوارديولا
عمر مرموش
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©