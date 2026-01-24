جوارديولا يمتدح جيهي وسيمينيو بعد الفوز على وولفرهامبتون

لندن (د ب أ)

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن التألق اللافت للثنائي الجديد، أنطوان سيمينيو ومارك جيهي، خلال الفوز على وولفرهامبتون بهدفين دون رد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، يبرهن على القيمة الكبيرة التي سيضيفها اللاعبان لمسيرة سيتي، ليس فقط فيما تبقى من الموسم الحالي، بل لسنوات قادمة.

وقدم جيهي أداءً ناضجاً ومكتملاً في ظهوره الأول بقميص "السماوي" رغم خوضه حصتين تدريبيتين فقط مع الفريق، بينما احتفل أنطوان سيمينيو بأول مشاركة أساسية له في الدوري الإنجليزي على ملعب الفريق بتسجيل الهدف الثاني، بعد أن افتتح عمر مرموش التسجيل.

ويرى جوارديولا أن جيهي وسيمينيو سيشكلان ركيزة أساسية في منافسة مانشستر سيتي على أربع جبهات مختلفة.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله: "إنهما صفقات للمستقبل. أنطوان سيمينيو جاء بطاقة هائلة، والمهاجمون يقاسون بالأرقام، ومنذ وصوله وهو يقدم مستويات لا تصدق، وهدفه اليوم كان رائعاً؛ فقد سيطر على الكرة ببراعة قبل إسكانها الشباك".

وأضاف "مارك جيهي لا يحتاج لتعريف، هو يعرف كل شيء في الملعب. يذكرني ببدايات روبن دياز من حيث التركيز الشديد في كل لقطة والهدوء التام بالكرة. لقد شعرت أننا أصبحنا أفضل في عمق الدفاع بوجوده".

وأوضح جوارديولا: "مارك لم يأت لستة أشهر، بل لسنوات عديدة. لقد كان التعاقد معه فرصة مثالية بالنظر إلى سعره وعمره، وهو لاعب يمكنك الاعتماد عليه تماماً. استطعت رؤية ذلك في حصتين تدريبيتين فقط من خلال طريقة تحركه، وحديثه، وقراءته للمواقف".

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته بالتعبير عن رضاه بالنتيجة التي أوقفت سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، مؤكداً أن السيطرة كانت واضحة في أغلب فترات اللقاء، معربا عن أمله في أن يمنح هذا الفوز دفعة معنوية قوية للفريق قبل مواجهة جلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.