مهرجان سلطان بن زايد للقدرة.. 4 أيام من النجاحات بشهادة الفارسات

مهرجان سلطان بن زايد للقدرة.. 4 أيام من النجاحات بشهادة الفارسات
25 يناير 2026 00:04

أبوظبي (وام)
أكدت مشارِكات في فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد للقدرة بقرية بوذيب العالمية في الختم، والتي تتواصل حتى الاثنين المقبل، أن المهرجان أسهم في تطوير قدراتهن التنافسية، والارتقاء بتطلعاتهن للفوز بالمراكز الأولى في جميع البطولات داخل الدولة وخارجها.
وقالت الفارسة ليلى المرزوقي من «إسطبلات الكمدة»، إنها فخورة بهذا المهرجان وتخصيص منافسة خاصة للسيدات، نظراً لأثره الملموس في تحفيز المرأة، وتطوير قدراتها، وتشعر بأهميته الشخصية لها بسبب فوزها بالمركز الأول في نسختي 2023، و2024 مع الجواد «شفيق دارابي». 
وأشارت المرزوقي إلى الترتيبات الكبيرة التي تتزامن مع المهرجان من اتحاد الإمارات للفروسية، وقرية بوذيب العالمية، والأجواء المشجّعة للفارسات والفرسان في فعالياته المتنوعة على مدار 4 أيام. 
وأثنت الفارسة عليا القمزي من «إسطبلات إف 3»، على الدور المحوري للمهرجان في تطوير قدرات الفارسات، من خلال المنافسات المتنوعة، لاسيما بطولة السيدات، وقالت إن المهرجان يكتسب أهمية كبيرة من خلال دوره المتواصل منذ إنشاء هذه القرية قبل عقود عدة، ما يفتح الباب أمام مزيد من البطلات في رياضة القدرة على المستويين المحلي والخارجي.
وأوضحت الفارستان هند عبدالله ومريم الكتبي من «إسطبلات إعمار»، الأهمية المتنامية للمهرجان، ودوره في تطوير قدرات المرأة التنافسية في رياضة القدرة، على مدار السنوات الماضية، واكتشاف الموهوبات، من خلال المشاركة في البطولات، واكتساب الخبرات.

من ناحية أخرى، تستأنف اليوم مهرجان فعالياته بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم.

