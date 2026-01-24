الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الكربي» و«سبيلر» يتألقان في «دولية الشراع» لقفز الحواجز

«الكربي» و«سبيلر» يتألقان في «دولية الشراع» لقفز الحواجز
25 يناير 2026 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

فازت الفارسة البريطانية كيتي سبيلر مع جوادها «زد سفن بينك بانذر» بكأس بطولة الشراع الدولية من فئة النجمتين، وبحواجز ارتفاعها 145 سم.
وبفارق التوقيت، توجت سبيلر خلال 37.84 ثانية، وحل ثانياً السعودي رمزي الدهامي، وثالثاً المصري محمد أشرف. وشهدت جولة الماس، بمواصفات الجولة الواحدة بحواجز 150 سم، فوز البريطاني أليكساندر مكلين مع الفرس «كاليكست هارتبريكر زد»، في 68.71 ثانية، وحل ثانياً السويدي هينريك إكرمان، وثالثاً الألماني كريستيان هيلمان. وفي منافسات فئة المبتدئين المتقدمة، أحرز المركز الأول الفارس اللبناني رواد سعد مع الفرس «سيدني»، مسجلاً 23.16 ثانية في المرحلة الثانية، وثانياً جاء محمد شافا عبد الله، ثم المصري عمر طه.
ثانية المنافسات الدولية لفئة المبتدئين جاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وخلالها أكمل اللبناني ثنائية مع الفرس «سيدني» والزمن 51.94 ثانية، وحل ثانياً خليفة الجهوري، وحافظ المصري عمر طه على المركز الثالث.
وفي ثانية المنافسات الدولية لفرسان القفز من فئة الـ(جونيورز)، حاز فرسان الإمارات علي شهاب الرحمه، وسعود المعيني، وصالح الكربي المراكز الأولى.
وفاز الجواد «بينك فلويد في آند في» بقيادة سيف عويضة الكربي، في نهائي منافسات البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات خلال 39.19 ثانية، وحل الإسباني أقوستي ساستر ثانياً، وسالم السويدي ثالثاً. 

قفز الحواجز
بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز
