بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تسجل البصمة الأولى في النسخة الثالثة

دبي (الاتحاد)

شهد اليوم الأول من منافسات الجولة الأولى للنسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لفئة من دون البدلة، منافسات قوية ضمن فئات الناشئين تحت 12 و14 و16 عاماً، وذلك في البطولة التي أقيمت بمجمع ند الشبا الرياضي «ناس» بدبي، وسط حضور جماهيري لافت عكس الزخم المتنامي لرياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.

وقدّم اللاعبون مستويات فنية عالية أظهرت حجم التطور الذي تشهده قاعدة الناشئين، وروح التنافس والانضباط التي باتت سمة بارزة في بطولات الجوجيتسو المحلية، في انعكاس واضح لنجاح البرامج التدريبية والأكاديميات المتخصصة في اكتشاف المواهب وصقلها مبكراً، بدعم مباشر من الأسر التي تشكل الشريك الأول في مسيرة اللاعبين الرياضية.

وحضر منافسات اليوم الأول وشارك في تتويج الفائزين محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران، ومحمد حسين المرزوقي، وحميد محمد الكتبي، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وحمد الغفلي، نائب الرئيس الأول – عمليات مواقف كيوموبيليتي، وعبدالله سجواني، مدير إدارة التراخيص في وزارة الرياضة، ومبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية، وعبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وناصر العبدول، مدير إقليمي لمنطقة دبي في مصرف أبوظبي الإسلامي، وفهد المرزوقي، مدير فرع ديرة في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي ختام منافسات اليوم الأول، نجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق الصدارة، تلاه نادي العين للجوجيتسو وصيفاً وأكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777» في المركز الثالث.

وأكد محمد حسين المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن انطلاق منافسات فئة من دون البدلة ضمن هذه البطولة يعكس التزام الاتحاد بتوسيع آفاق المنافسة أمام اللاعبين، وصقل مهاراتهم في مختلف أنماط الجوجيتسو، مؤكداً أن الاستثمار في فئات الناشئين يشكل ركيزة أساسية لبناء جيل قادر على تمثيل الدولة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية.

وقال: «تمثل منافسات من دون البدلة تحدياً مختلفاً في رياضة الجوجيتسو، حيث تركز على السرعة والمرونة والقراءة التكتيكية. ونحرص على إدراجها لتطوير مهارات اللاعبين، وتهيئتهم لمتطلبات المنافسات العالمية، وبناء جيل متكامل قادر على التأقلم مع مختلف أنماط اللعب».

وأضاف أن البطولة، تأتي بالتزامن مع عام الأسرة، وتجسد نموذجاً عملياً لدور الرياضة في تعزيز الترابط الأسري، حيث يشكل حضور أولياء الأمور وتشجيعهم عاملاً محورياً في ترسيخ الثقة والانضباط لدى الأبناء، وترسيخ قيم الالتزام والمثابرة التي تنعكس إيجاباً داخل الأسرة والمجتمع.

ويقول إبراهيم محمد مسباحي، والد اللاعب زايد من أكاديمية أدما الذي يشارك في البطولة بفئة تحت 12 عاماً وزن 42 كجم: «يشارك زايد في البطولة للمرة الأولى، وهو يمارس الجوجيتسو منذ سنة واحدة، إلى جانب إخوته الثلاثة، محمد وحمدان ومكتوم، ونحن سعداء بأدائه وتحقيقه المركز الرابع. أعتقد بأن الجوجيتسو رياضة عالمية وتحظى باهتمام كبير هنا في دولة الإمارات، وتقدم للاعبين فوائد كبيرة وتعلمهم الثقة بالنفس والعزيمة والإصرار».

وتتواصل منافسات البطولة غداً مع منافسات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، بمشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات، في أجواء تنافسية تعزز قيم الروح الرياضية والانضباط والتميز، وتؤكد المكانة المتقدمة لرياضة الجوجيتسو كرياضة تجمع الأسرة حول منصة واحدة من الطموح والإنجاز.