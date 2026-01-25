الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
بطولة «جراند سوموبوت» بالفجيرة تنطلق 27 الجاري

بطولة «جراند سوموبوت» بالفجيرة تنطلق 27 الجاري
25 يناير 2026 10:43


الفجيرة (وام)
أعلن نادي الفجيرة العلمي، أن النسخة الثالثة من منافسات بطولة الـ «جراند سوموبوت» ستنطلق يوم 27 يناير الجاري وتستمر لمدة يومين، بمشاركة 22 فريقاً من طلبة المدارس والمؤسسات التعليمية في الإمارة.
وأكد الدكتور سيف المعيلي، مدير النادي، خلال مؤتمر صحفي، أهمية البطولة التي شهدت ارتفاع عدد الفرق المشاركة، مقارنةً بالنسخة السابقة، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف نادي الفجيرة العلمي الاستراتيجية في تعزيز مفهوم التكنولوجيا في المجتمع.
وقال: إن النادي ينفّذ برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة للفرق، استعداداً لانطلاق البطولة التي ستقام في مركز «الفجيرة مول»، لافتاً إلى أن ما يميّز هذه النسخة هو تطبيق آلية التصوير المباشر للمنافسات بتقنية «الفار» لرصد أية مخالفات أو تجاوزات أثناء المباريات، وذلك لضمان جودة التحكيم والشفافية والمصداقية.
وأشار إلى أن النادي يسعى، من خلال البطولة، إلى اختيار أفضل اللاعبين لتبنّي قدراتهم وتطويرهم وإشراكهم في بطولات الجمعية العربية للروبوت بالمملكة الأردنية الهاشمية.
جدير بالذكر أن لعبة الـ «سوموبوت» عبارة عن تنافس بين فريقين من خلال روبوت لكل منهما، يحاول كل روبوت دفع الآخر خارج حلبة المنافسة الدائرية، ويعتمد ذلك على تصميم الروبوت وطريقة برمجته، كما تتم مراعاة مجموعة من الاشتراطات المختلفة لضمان تكافؤ الفرص وسلامة الأجهزة وعدم التلاعب بها.

