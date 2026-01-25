سبالينكا تفوز على الواعدة مبوكو وتبلغ دور الثمانية في بطولة أستراليا



ملبورن (رويترز)

أظهرت أرينا سبالينكا مجدداً تفوّقها في الأشواط الفاصلة، وتغلّبت على اللاعبة الكندية الواعدة فيكتوريا مبوكو بنتيجة 6-1 و7-6، لتبلغ دور الثمانية ​في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة على التوالي.

سحقت سبالينكا، حاملة اللقب مرتين، مبوكو ​في المجموعة الأولى التي استغرقت 31 ⁠دقيقة ‌في مباراة أقيمت في وقت مبكر على ملعب رود ليفر أرينا، لكنها فرّطت في تقدمها 4-1 في المجموعة الثانية ⁠التي شهدت انتفاضة رائعة للاعبة المصنفة 17.

بعد ⁠سلسلة خسائر متتالية من سبعة أشواط لم تتمكن فيها مبوكو من مجاراة سبالينكا، قلبت ​اللاعبة الكندية مجريات المباراة بهجوم كاسح على إرسال المصنفة الأولى عالمياً.

وبعد كسر إرسالها مرتين، اضطرت سبالينكا للاستبسال من أجل إيصال المجموعة الثانية إلى شوط فاصل وعندها ​أظهرت أنها لا تقهر.

تقدمت ‍سبالينكا 6-صفر وحسمت المباراة عندما قامت مبوكو بمحاولة يائسة لإنقاذ الموقف وأرسلت ضربة أمامية تجاوزت الخط الخلفي.

بعد فوزها ‍على أناستاسيا بوتابوفا بنتيجة 7-⁠6 و7-6 ​في المباراة السابقة، تكون سبالينكا قد حققت 22 فوزاً متتالياً في ​الأشواط الفاصلة بينها 19 العام الماضي.

قلما نجد منافسات ‍لها يتمتعن بهذا القدر من الثبات في الأسبوع الثاني من البطولات الأربع الكبرى، وستلعب سبالينكا في المباراة القادمة أمام الأميركية الواعدة إيفا يوفيتش (18 عاماً)، التي سحقت ‌الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-صفر و6-1.