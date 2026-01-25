الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

من ديوكوفيتش إلى ألكاراز: عليك أن تدفع لي ثمن استخدام إرسالي!

من ديوكوفيتش إلى ألكاراز: عليك أن تدفع لي ثمن استخدام إرسالي!
25 يناير 2026 11:56


ملبورن (د ب أ)
وجّه الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف الأول على العالم، إنذاراً شديد اللهجة لجميع منافسيه، بعدما أصبح أول المتأهلين إلى دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.
وفرض المصنَّف الأول عالمياً إرادته على منافسه تومي بول، وثأر من هزيمتين سابقتين أمام اللاعب الأميركي، محققاً انتصاراً مستحقاً بنتيجة 7 - 6/ و6- 4 و7 - 5، اليوم الأحد، في الدور الرابع.
وتمكّن ألكاراز من كسر إرسال بول في اللحظات الحاسمة، ليحجز مقعده في دور الثمانية للمرة 14 في تاريخ مشاركاته بالبطولات الكبرى. ويلتقي ألكاراز الفائز بستة ألقاب في البطولات الكبرى في دور الثمانية مع الفائز من لقاء أليكس دي مينور وألكسندر بوبليك.
وبعد خسارة إرساله في الشوط الأول من المباراة، بذل ألكاراز جهداً مضاعفاً للعودة، قبل أن يعود من التأخر بنتيجة 2 -4 في المجموعة الأولى، ثم تأخر في شوط كسر التعادل، لكنه حسم المجموعة لصالحه في النهاية، مستفيداً من خطأ مزدوج ارتكبه بول، عقب توقُّف دام 12 دقيقة لإجلاء مشجّع مسنٍّ تعرّض لوعكة صحية، وسيطر ألكاراز فعلياً على المجموعتين الثانية والثالثة لينهي اللقاء في ساعتين و44 دقيقة.
وقال ألكاراز بعد المباراة: «لقد بدأ بقوة كبيرة في الشوط الأول، واعتقدت أنني قدّمت أداء جيداً، لكنه فاجأني بضربات قوية جعلت الأمور صعبة عليّ، ومع ذلك صمدت طوال الوقت، وبشكل عام كان المستوى مرتفعاً للغاية من الجانبين، وأنا سعيد جداً بحسم اللقاء في ثلاث مجموعات متتالية».
ومازال ألكاراز، البالغ من العمر 22 عاماً، يمتلك فرصة أخيرة لتحطيم رقم دون بودج كأصغر لاعب يفوز بجميع ألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى. واعترف بطل ويمبلدون وفرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة مرتين بأنه سعيد بتعديل طريقة إرساله لتحقيق هذا الإنجاز، حتى لو تطلّب الأمر محاكاة منافسه الكبير نوفاك ديوكوفيتش.
وأضاف ألكاراز: «بصراحة، لم أكن مدركاً أن إرسالي أصبح مشابهاً جداً لإرسال نولي، لكنني استيقظت ووجدت رسالة من نوفاك ديوكوفيتش يقول فيها حسناً، عليك أن تدفع لي ثمن استخدام إرسالي قبل نهاية الموسم. لقد كانت رسالة ممتعة، فمثل هذه الأشياء التي تحدث في غرف الملابس من الجميل مشاركتها مع لاعبين آخرين، خاصة عندما تنجح التعديلات ويتحسن الإرسال بالفعل».

