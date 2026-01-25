«عدي» يحلِّق بكأس الجولة الأولى لماراثون العين للخيول



عصام السيد (العين)

حلَّق الجواد «عدي» لمحمد أحمد العبري، بكأس الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين، وتألق بريق كل من المهرة «بلسم» لياس للسباقات، والجواد «رعد المبارك» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، والمهرة «لؤلؤة» للشيخ فيصل حمد بن جاسم آل ثاني، ضمن فعاليات السباق السابع لمضمار نادي العين للفروسية والرماية، أمس، وتألف من 8 أشواط، بمشاركة 116 من نخبة الخيول العربية الأصيلة، تنافست على الجوائز المالية البالغة 540 ألف درهم.

وجاء فوز «عدي» لمحمد أحمد العبري، بإشراف محمد المحروقي، وقيادة آدم اتلبلوشي، ناجزاً بسباق كأس الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين للخيول العربية الأصيلة، عمر خمس سنوات فما فوق، تكافؤ، تصنيف (65+) في الشوط الثامن لمسافة 3200 متر، وقيمة جوائزه 110 آلاف درهم.

واستهلت المهرة «بلسم» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليجري، وقيادة ابنه صمويل ليجري، الفوز بصورة ناجزة في الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات، لمسافة 2000 متر، وقيمة جوائزه 70 ألف درهم.

وحصد «رعد المبارك» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف أنتوني جاميل، وقيادة سام هتشكوت، جائزة الشوط الثالث لسباق الخيول العربية الأصيلة التي لم تَفُز بسباقين، عمر خمس سنوات فما فوق، لمسافة 1800 متر، وقيمة جوائزه 80 ألف درهم.

وحلّقت الفرس «أتش أم الشامخة» لإسطبلات ليوا، بإشراف سعيد الشامسي، وقيادة قيس البوسعيدي، بجائزة الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق، تكافؤ، تصنيف (0-80) لمسافة 1600 متر، وقيمة جوائزه 70 ألف درهم.

وفازت المهرة «لؤلؤة» للشيخ فيصل حمد آل ثاني، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، بجائزة الشوط الرابع على لقب سباق الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، وقيمة جوائزه 70 ألف درهم. وظفر «إي أس دومان» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ريتشارد مولن، بجائزة الشوط الخامس (أ) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، لمسافة 1000 متر، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم.

وفازت المهرة «مزنة أن أف» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة تاج أوشي، بجائزة الشوط السادس (ب) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، لمسافة 1000 متر، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم. وانتزع «أف يرتاد» للغربية للسباقات، بإشراف سهيل المزروعي، وقيادة سيلفستر دي سوزا، جائزة الشوط السابع للخيول العربية الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق، تكافؤ، تصنيف (0-75)، لمسافة 1000 متر، وقيمة جوائزه 70 ألف درهم.

توّج الفائزين محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات، وعلى فاروق، مدير الفروسية بالنادي، كما شهد الحفل جمهور غفير من محبي وعشاق سباقات الخيول بمضمار العين.

أكد فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات مضمار العين، المشرف العام للسباقات، أن سباقات المضمار العيناوي تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن نجاحها يُعد نجاحاً على مستوى الإمارات، التي تعتبر معقل الخيل العربية.

ولفت إلى أن بعض الخيل تفضّل أنواعاً معينة من الأرضيات ولا تريد العشب، وفي هذا الصدد، أُجريت تعديلات وتحسينات مستمرة في المضمار لتلبية هذه المتطلبات وضمان أفضل أداء وراحة للخيول، وأشار إلى أن السباقات تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وأن عدد المشاركات (التسجيل) في العين أصبح الأكثر على مستوى الدولة، مقارنةً بالميادين الأخرى، مما يعكس الشعبية المتزايدة للسباقات.