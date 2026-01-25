الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
نجوم الإمارات يتألقون في سباق دبي للدراجات المائية بدبي

نجوم الإمارات يتألقون في سباق دبي للدراجات المائية بدبي
25 يناير 2026 13:00

 
دبي (الاتحاد)
تألق نجوم دولة الإمارات في منافسات سباق دبي للدراجات المائية، الذي أقيم ضمن فعاليات «مهرجان دبي للرياضات المائية»، حيث شهدت الجولة النهائية للسباق تنافساً قوياً على شاطئ جبل علي.
وقدّم المشاركون أروع المستويات في مختلف الفئات التخصصية للدراجات المائية، بحضور قوي من أبناء الدولة، والمشاركة من نخبة الدراجين من نحو 12 دولة مختلفة.
وقام محمد حارب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، حيث تنافس المشاركون على جوائز مالية تبلغ 351 ألف درهم.
ونجح راشد علي الملا في تحقيق المركز الأول في فئة الاستعراض الحُر، متقدماً على المغربي ياسين فضلي الذي حل ثانياً، والجنوب أفريقي رينارد إسترهويزن صاحب المركز الثالث، وكسب سلمان العوضي فئة جالس جي بي 2، يليه عامر حوير في المركز الثاني، وخالد المازمي في المركز الثالث، وجاء سهيل راشد الطاير في المركز الأول في فئة واقف جي بي 2، يليه الكويتي ناصر الرجيب في المركز الثاني، وسعود العوضي في المركز الثالث.
كما حقق جمال الجناحي المركز الأول في فئة جالس جي بي 3، يليه سيف الشويهي في المركز الثاني، والمجري ألبرت أجنيس في المركز الثالث، وكسب عبدالله يونس سباق واقف ناشئين جي بي 3، يليه زايد الحمادي في المركز الثاني، ومحمد راشد الطاير في المركز الثالث، وجاء حمدان الحتاوي في المركز الأول في فئة واقف ناشئين جي بي 3، يليه الفرنسي ميلو دولياش في المركز الثاني، ومحمد حريز في المركز الثالث.
وكسب سعود محمود العوضي سباق واقف جي بي 4، يليه علي العلي وسيف الشويهي في المركزين الثاني والثالث.
وفي فئة جالس محترفين جي بي 1، جاء الكويتي يوسف عبد الرزاق في المركز الأول، يليه المجري كازا جيورجي، وحلّ خالد المازمي في المركز الثالث، وفي فئة واقف محترفين جي بي 1، حقق الأسترالي كيفن ريترر المركز الأول، يليه عمر الراشد وعلي العلي في المركزين الثاني والثالث، وفي فئة واقف مخضرمين جي بي 2، حقق الفرنسي ستيفن دولياك المركز الأول، يليه راشد الطاير في المركز الثاني، وحريز بن حريز في المركز الثالث، وسيطر الثلاثي الكويتي على المراكز الأولى في فئة جالس جي بي 4، وهم أحمد عبد العزيز الخضري، وشاهين رمضان وفواز عيسى.

