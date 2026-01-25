الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الحبتور يتوَّج بطلاً لكأس دبي الفضية للبولو 2026

الحبتور يتوَّج بطلاً لكأس دبي الفضية للبولو 2026
25 يناير 2026 13:30

 
دبي (الاتحاد)

تُوِّج فريق الحبتور للبولو بطلاً للكأس الفضية 2026، بعد أداءٍ رائع في المباراة النهائية مع منافسه القوي فريق الإمارات، وسط حضور جماهيري مميّز تجاوز الخمسة آلاف، لتكون المباراة مسك الختام للنسخة الحالية التي شهدت مشاركة خمسة فرق، هي الإمارات والحبتور وذئاب دبي وجهانجيري وبنجاش وبهانديكاب 20 جولاً.
المباراة، التي أقيمت في نادي ومنتجع الحبتور للبولو الفروسية، جاءت أشبه بمهرجان رياضي فني، وسط طقس رائع استمتعت به جماهير وعشاق اللعبة، وشهد الختام سعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد البولو، ومحمد الحريز، الأمين العام.
وقدّم فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مباراة تستحق الإشادة، خاصة في الشوطين الثالث والرابع، اللذين تميزا ببصمة النجم المميز مونتيفردي، إلا أن الشوط الخامس والأخير حرم الفريق من التتويج وأهدى البطولة إلى فريق الحبتور الذي نجح في تلك الدقائق، عن طريق الثنائي كارلوس ماريا وفليكس اسيان ودعم كلٍّ من محمد الحبتور وبيوجار، في أن يحسم نتيجة المباراة ويظفر بالكأس.
أما كأس الترضية، فقد كان من نصيب فريق ذئاب دبي، بقيادة حبتور الحبتور، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على منافسه فريق جهانجيري، بقيادة محمد جهانجيري، بنتيجة تسعة أهداف، مقابل ثمانية أهداف، بعد مباراة اتسمت بالندية في أغلب فتراتها، ولم يظهر الفارق بوضوح إلا في الشوط الحاسم.
وعقب المباراة النهائية قام سعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد البولو، بإهداء كأس المركز الأول والبطولة والميداليات الذهبية إلى فريق الحبتور، وأهدى كأس المركز الثاني والميداليات الفضية إلى فريق الإمارات، كما قام محمد الرقباني، عضو مجلس الإدارة، بتتويج فريق ذئاب بكأس الترضية وفريق جهانجيري وصيف المباراة.

