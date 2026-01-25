الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

53 دقيقة فقط تكفى للفوز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

53 دقيقة فقط تكفى للفوز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
25 يناير 2026 12:20


ملبورن (رويترز)
حققت الأميركية إيفا يوفيتش (18عاماً) فوزاً ساحقاً 6-صفر و6-1على يوليا بوتينتسيفا في 53 دقيقة فقط ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، لتتأهل إلى دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى ​في مسيرتها.
بالكاد استقر المشجعون بملعب جون كين أرينا في ‌مقاعدهم، إذ اكتسحت يوفيتش، المصنَّفة 29، منافستها في مباراة ​اتسمت بالدقة والضغط المتواصل.
وقالت يوفيتش على أرض ⁠الملعب: «النتيجة إيجابية بالتأكيد، لكن لا يهم كيف تحقق الفوز». 
وأضافت: «أردت فقط حسم المباراة، وشعرت بأني إذا سمحت لها بالعودة قليلاً، فستتحول المباراة إلى صراع شرس. لذا حاولت ⁠الحفاظ على تقدمي قدر الإمكان، وأنا سعيدة للغاية ببلوغ ⁠دور الثمانية». 
فرضت يوفيتش أسلوب لعبها منذ الشوط الأول بإرسال ضربات ناجحة نظيفة من جانبي الملعب، بينما كافحت بوتينتسيفا لخلق ​أي إيقاع لها بعد معاناتها من ارتكاب سلسلة من الأخطاء.
لم تحصد بوتينتسيفا، سوى تسع نقاط في المجموعة الأولى الصعبة، وارتكبت خطأ ​مزدوجاً حسم المجموعة لصالح اللاعبة الأميركية، وبدأ إحباطها يتزايد في المجموعة الثانية، إذ رمقت فريقها بنظرة ساخطة، بينما واصلت يوفيتش حصد الأشواط، لكن اللاعبة القادمة من كازاخستان لم تستطع إخفاء ابتسامتها عندما ‍سجّلت أخيراً أول نقطة لها لتصبح النتيجة 4-⁠1، لكن بوتينتسيفا منحت يوفيتش ​الفوز، بارتكابها خطأ سهلاً للمرة 19، في نقطة حسم المباراة.
تواجه يوفيتش، في مباراتها القادمة ​بدور الثمانية، أرينا سبالينكا المصنّفة الأولى والمتوجة بلقب البطولة مرتين.
وقالت ‍يوفيتش: «سأحاول فقط التركيز على أدائي. بالطبع هناك أسباب جعلتها المصنفة الأولى، وقد حققت نجاحات كبيرة في هذه البطولة، لكن هذا ما أطمح إليه».
وأضافت: «قلت ذلك العام الماضي. آمل أن أتمكّن من مواجهتها هذا العام ‌لأنني بالتأكيد أرغب في مواجهة الأفضل ومعرفة كيف ستسير الأمور».

أخبار ذات صلة
الفوز على فريتز يضع موسيتي في مواجهة صعبة مع ديوكوفيتش
أنيسيموفا تضرب موعداً مع بيجولا في أستراليا
التنس
الجراند سلام
بطولات الجراند سلام
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
ملبورن
آخر الأخبار
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اقتصاد
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اليوم 12:24
1.1 تريليون درهم أصول "مبادلة"
اقتصاد
مبادلة تبيع حصتها في شركة «أركاديا لمنتجات العناية الصحية»
اليوم 12:14
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
علوم الدار
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
اليوم 12:04
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
الرياضة
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
اليوم 11:54
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
علوم الدار
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©