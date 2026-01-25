53 دقيقة فقط تكفى للفوز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس



ملبورن (رويترز)

حققت الأميركية إيفا يوفيتش (18عاماً) فوزاً ساحقاً 6-صفر و6-1على يوليا بوتينتسيفا في 53 دقيقة فقط ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، لتتأهل إلى دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى ​في مسيرتها.

بالكاد استقر المشجعون بملعب جون كين أرينا في ‌مقاعدهم، إذ اكتسحت يوفيتش، المصنَّفة 29، منافستها في مباراة ​اتسمت بالدقة والضغط المتواصل.

وقالت يوفيتش على أرض ⁠الملعب: «النتيجة إيجابية بالتأكيد، لكن لا يهم كيف تحقق الفوز».

وأضافت: «أردت فقط حسم المباراة، وشعرت بأني إذا سمحت لها بالعودة قليلاً، فستتحول المباراة إلى صراع شرس. لذا حاولت ⁠الحفاظ على تقدمي قدر الإمكان، وأنا سعيدة للغاية ببلوغ ⁠دور الثمانية».

فرضت يوفيتش أسلوب لعبها منذ الشوط الأول بإرسال ضربات ناجحة نظيفة من جانبي الملعب، بينما كافحت بوتينتسيفا لخلق ​أي إيقاع لها بعد معاناتها من ارتكاب سلسلة من الأخطاء.

لم تحصد بوتينتسيفا، سوى تسع نقاط في المجموعة الأولى الصعبة، وارتكبت خطأ ​مزدوجاً حسم المجموعة لصالح اللاعبة الأميركية، وبدأ إحباطها يتزايد في المجموعة الثانية، إذ رمقت فريقها بنظرة ساخطة، بينما واصلت يوفيتش حصد الأشواط، لكن اللاعبة القادمة من كازاخستان لم تستطع إخفاء ابتسامتها عندما ‍سجّلت أخيراً أول نقطة لها لتصبح النتيجة 4-⁠1، لكن بوتينتسيفا منحت يوفيتش ​الفوز، بارتكابها خطأ سهلاً للمرة 19، في نقطة حسم المباراة.

تواجه يوفيتش، في مباراتها القادمة ​بدور الثمانية، أرينا سبالينكا المصنّفة الأولى والمتوجة بلقب البطولة مرتين.

وقالت ‍يوفيتش: «سأحاول فقط التركيز على أدائي. بالطبع هناك أسباب جعلتها المصنفة الأولى، وقد حققت نجاحات كبيرة في هذه البطولة، لكن هذا ما أطمح إليه».

وأضافت: «قلت ذلك العام الماضي. آمل أن أتمكّن من مواجهتها هذا العام ‌لأنني بالتأكيد أرغب في مواجهة الأفضل ومعرفة كيف ستسير الأمور».