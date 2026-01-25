بعد أول 50 مباراة.. مَنْ هو المدرب الأنجح بالدوريات الخمس الكبرى؟



معتز الشامي (أبوظبي)

كان هناك قَدْر كبير من الشكوك عندما قرّر بايرن ميونيخ تعيين فينسنت كومباني مديراً فنياً للفريق، لكن القرار أثبت أنه صائب، وتمتّع النادي البافاري بهيمنة شبه كاملة على كرة القدم الألمانية لأكثر من عقد، ولكن بعد فشله في الفوز بالدوري الألماني للمرة الوحيدة في المواسم الثلاثة عشرة الماضية، أُقيل توماس توخيل وحلّ كومباني محله في عام 2024.

وأُثيرت التساؤلات حول كومباني، حيث كان قد هبط لتوّه مع بيرنلي من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وُجهت انتقادات لالتزامه المطلق بأسلوبه الهجومي. لكن هذه الفلسفة هي التي جعلت قائد مانشستر سيتي السابق جذاباً للغاية لبايرن ميونيخ، وقد كان تعيينه قراراً ناجحاً للغاية.

وقاد كومباني بايرن ميونيخ للفوز بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يحرزه مجدداً، مقدماً أداء كرويّاً رائعاً، حيث يسجل بايرن معدل 3.94 هدف في المباراة الواحدة بالدوري. وقد تجلّى تفوّق بايرن، مرة أخرى، في فوزه الساحق 8-1 على فولفسبورغ، في المباراة الخمسين لكومباني على رأس الجهاز الفني.

ولكن كيف يُقارن سجلُّ كومباني بعد 50 مباراة على رأس القيادة الفنية لبايرن ميونيخ، مع بعض المدربين النخبة؟

تضم قائمة العشرة الأوائل 3 مدربين سابقين لريال مدريد، و3 مدربين لبايرن ميونيخ، واثنين لكل من تشيلسي وباريس سان جيرمان، ودرّب كومباني، 39 عاماً، بيرنلي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أننا ركّزنا على سجلاته مع ناد واحد تحديداً، بدلاً من التركيز على أول 50 مباراة في الدوريات الخمسة الكبرى مع عدة أندية.

وبتحليل بيانات الدوريات الخمسة الكبرى عبر التاريخ، يحتل كومباني المركز الثاني مناصفة، من حيث أعلى رصيد نقاط في أول 50 مباراة له مع نادٍ واحد، برصيد 126 نقطة مع بايرن.

ولم يحصد سوى بيب جوارديولا نقاطاً أكثر منه في أول 50 مباراة له مع أحد أندية الدوري الخمسة الكبرى، حيث جمع 132 نقطة مع بايرن أيضاً.

ويظهر مورينيو مرتين في القائمة، حيث يحتل المركز الثالث بفضل بدايته المذهلة مع تشيلسي، حيث جمع نفس عدد النقاط التي جمعها كومباني، كما يحتل المركز السابع، حيث جمع 123 نقطة مع ريال مدريد.

ويظهر هانسي فليك، مدرب برشلونة الحالي، في المركز الرابع، حيث جمع 125 نقطة مع بايرن ميونيخ، ويختتم ميجيل مونيوز قائمة الخمسة الأوائل، حيث جمع مع ريال مدريد 125 نقطة أيضاً.



الدوريات الخمسة الكبرى.. أعلى رصيد من النقاط في أول 50 مباراة بالدوري

1- بيب جوارديولا (بايرن ميونيخ): 132

2- فينسنت كومباني (بايرن ميونيخ): 126

3- جوزيه مورينيو (تشيلسي): 126

4- هانسي فليك (بايرن ميونيخ): 125

5- ميجيل مونيوز (ريال مدريد): 125

6- زين الدين زيدان (ريال مدريد): 125

7- جوزيه مورينيو (ريال مدريد): 123

8- أوناي إيمري (باريس سان جيرمان): 119

9- توماس توخيل (باريس سان جيرمان): 118

10- أنطونيو كونتي (تشيلسي): 118