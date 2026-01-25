في حضور ميسي... إنتر ميامي يتلقى خسارة قاسية في بيرو

ليما (د ب أ)

تلقّى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدمة قوية في العاصمة البيروفية ليما، حيث تعرّض فريقه إنتر ميامي الأميركي لهزيمة ثقيلة أمام أليانزا ليما بنتيجة صفر/ 3 في أولى مبارياته التحضيرية لعام 2026.

وبدأ ليونيل ميسي اللقاء بجهد بدني منخفض لتجنُّب الإصابات في عام ينتظر فيه استحقاقاً كبيراً، وهو الدفاع عن لقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين، مما سمح للفريق البيروفي بتسجيل هدفين بواسطة المهاجم المخضرم باولو جيريرو، وهدف ثالث أحرزه لويس راموس.

وشارك ميسي بصفة أساسية لمدة 63 دقيقة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، حيث شكّل مثلثاً هجومياً مع لويس سواريز ورودريجو دي بول. ولعب إنتر ميامي بتحفّظ شديد، خاصة بعد تعرّض الإسباني سيرجيو ريجيلون لإصابة في الدقائق الأولى.

واقتصرت خطورة ميسي على ركلة حرة نفّذها ببراعة، لكنها علت العارضة بقليل، قبل أن يغادر الملعب، تاركاً مكانه للأميركي دانييل بينتر. وتُعد هذه المباراة هي المرة الثانية التي يلعب فيها ميسي في بيرو مع إنتر ميامي، لكنها الأولى له على ملعب «أليخاندرو فيلانويفا» التاريخي.

ويواصل ميسي جولته في أميركا الجنوبية مع إنتر ميامي الذي يُلاقي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في مدينة ميديلين يوم 31 يناير، قبل أن يختتم جولته بلقاء برشلونة الإكوادوري في مدينة جواياكيل يوم 7 فبراير المقبل.