«سباحة الإمارات» تواصل التألق بـ 67 ميدالية في «خليجي 30»



علي معالي (أبوظبي)

واصلت السباحة الإماراتية التألق، والحضور القوي في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 30 للسباحة، بعدما رفع منتخب الإمارات حصيلته الإجمالية إلى 67 ميدالية ملونة خلال الأيام الثلاثة الأولى من المنافسات، المقامة في المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد، بمشاركة 6 دول وأكثر من 200 سبّاح وسبّاحة، وجاءت حصيلة المنتخب في المجموع العام لفئتي الرجال والسيدات بـ 36 ذهبية، و20 فضية، و11 برونزية، ليعزّز موقعه بين أبرز المنتخبات الخليجية في النسخة الحالية التي تشهد مستويات فنية مرتفعة وتنافساً متقارباً في معظم السباقات.

في فئة الرجال، حصد منتخب الإمارات 33 ميدالية موزعة على 15 ذهبية، و9 فضيات، و9 برونزيات، مع اعتلائه صدارة فئة العمومي رجال بتحقيق 7 ذهبيات، وهي أفضل حصيلة للمنتخب في هذه الفئة منذ سنوات، في ظل تنافس محتدم مع منتخبات الكويت والسعودية وقطر، وجاء الترتيب العام للرجال الكويت (54 ميدالية)، السعودية (50)، الإمارات (33)، قطر (30)، البحرين (22)، عُمان (10).

أما في فئة السيدات، فواصلت السباحة الإماراتية عزف سيمفونية التألق بتتويجها بـ 34 ميدالية، منها 21 ذهبية، و11 فضية، وبرونزيتان، لتتصدر ترتيب السيدات بفارق كبير عن منتخبات البحرين والكويت والسعودية، وتؤكد تطور برامج الفتيات وارتفاع مستوى المواهب الناشئة في الدولة، وجاءت نتائج السيدات، الإمارات (34 ميدالية)، البحرين (22)، الكويت (20)، السعودية (7).

أشاد حميد الهوتي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالمردود المميز الذي قدّمه المنتخب الإماراتي، مؤكداً أن «المستوى الذي ظهر به السباحون والسباحات يعكس التطور الكبير الذي شهدته رياضات المياه في الدولة خلال العامين الماضيين».

وقال الهوتي: «هذه النسخة تُعد من أقوى البطولات الخليجية، سواءً من حيث عدد المشاركين أو مستوى المنافسات، وحضور أكثر من 200 سبّاح وسبّاحة من 6 دول، وتقديم هذا التنظيم المتكامل، يرسِّخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى».

وأضاف: «نتائج منتخبنا في الرجال والسيدات تأتي ثمرة لدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتعاون الأندية والقطاع الخاص، والعمل الفني المستمر لاتحاد الإمارات للرياضات المائية. ما نشهده اليوم هو بداية مرحلة جديدة من التطور، وبوادرها واضحة في ارتفاع عدد الميداليات وظهور مواهب واعدة تستحق الرعاية».

واختتم الهوتي بأن المنافسة القوية بين المنتخبات الخليجية في النسخة الحالية «تعكس تقدّم مستوى السباحة في المنطقة، وتؤكد أهمية استمرار هذه البطولة لما تلعبه من دور رئيسي في إعداد الأجيال وصقل المواهب».