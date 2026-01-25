ماجد البلوشي وكارولينا يتوّجان بلقب سباق لي تاب دبي للدرّاجات



دبي (الاتحاد)

حقّق الدرّاج الإماراتي ماجد البلوشي والدرّاجة كارولينا كارلسون من السويد الفوز، ضمن فئتَي الرجال والسيدات، في «السباق الملحمي» (Epic Race) لمسافة 112 كلم، الذي أُقيم كجزء من النسخة الثانية من سباق لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية من طواف فرنسا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وشارك في الحدث، الذي أُقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع، 1200 درّاج من داخل دولة الإمارات وخارجها، وفي مقدمتهم الأسطورة بيتر ساجان، الدرّاج المحترف السابق في سباقات الطرق، والفائز بالقميص الأخضر في طواف فرنسا سبع مرات، وبطل العالم ثلاث مرات لسباقات الطرق من الاتحاد الدولي للدراجات، إلى جانب زدينيك شتيبار.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «سعداء بنجاح النسخة الثانية من سباق (لي تاب دبي) الشهير، الذي يُعد مزيجاً رائعاً بين المشاركة الدولية والمنافسة المجتمعية في ذات الوقت، شهدنا مشاركة واسعة وتفاعلاً لافتاً لأكثر من 1000 مشارك من الدراجين المحترفين والهواة وأصحاب الهمم ومن الأسر والأطفال من داخل وخارج الدولة، ومن مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، ما يؤكد المكانة المتنامية لدبي كوجهة رياضية مفضّلة على المستويين المحلي والدولي».

وأضاف حارب: «عاش المتسابقون أجواء المنافسة القوية واستمتعوا بمشاهدة أجمل المعالم السياحية والحضارية في دبي التي تضمنها مسار السباق الذي تم تصميمه بعناية، بداية من حي دبي للتصميم الذي يُعد من أرقى المناطق في دبي، مروراً بمناطق سكنية وسياحية متعددة، وكذلك منطقة المرموم أكبر محمية طبيعية بالعالم، التي تضم مسارات عالمية مخصصة للدراجات وسط البحيرات الصناعية الفريدة، وصولاً إلى مدينة إكسبو دبي ملتقى الأحداث الدولية الاقتصادية والرياضية العالمية المختلفة».

انطلق السباق اليوم، من حي دبي للتصميم (D3)، حيث واجه الدرّاجون مساراً شهد منافسة كبيرة منذ اللحظات الأولى، قبل العبور عبر محطات رئيسية شملت ند الشبا وامتداد طريق العين. وتوزّع المتسابقون في مجموعات متقاربة، ما زاد من حدّة التنافس، قبل أن يمروا بمقاطع ذات مشاهد بانورامية عبر القرية العالمية. ومع اقتراب خط النهاية، زادت الرياح من صعوبة التحدي، لتُختتم المنافسات باندفاع حاسم نحو قرية إكسبو. وخلال السباق، ظلّ عنصر السلامة في صدارة الأولويات، ليُسجَّل الحدث كأحد أنجح محطات عطلة نهاية الأسبوع.

في فئة الرجال، تُوِّج الإماراتي ماجد البلوشي بالمركز الأول بعد أن أنهى السباق بزمن قدره 02:36:21، بعد منافسة قوية ومحتدمة حتى خط النهاية. وجاء كلّ من فيصل المعمري وستيبان شيشكوف في المركزين الثاني والثالث على التوالي، بعد أن عبرا خط النهاية بفارق زمني بسيط خلف المتصدر.

وفي فئة السيدات للسباق الملحمي، حقّقت كارولينا كارلسون المركز الأول، مسجّلة زمناً قدره 02:37:52، فيما حلّت كريستينا زابولوتكو في المركز الثاني، وماريا بيكوفسكايا في المركز الثالث.

وقال الدرّاج الإماراتي ماجد البلوشي، الفائز بالمركز الأول في السباق الملحمي الذي بلغت مسافته 112 كلم: «سعيد للغاية بالمشاركة في هذا السباق للعام الثاني على التوالي، حيث شهدت نسخة هذا العام منافسة قوية بين نخبة من الدراجين. وقد أُقيم السباق في أجواء مميّزة، أتوجّه بالشكر إلى الجهة المنظِّمة وكافة الجهات المعنية على هذا الحدث المميّز، كما أتطلع قُدُماً إلى تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل المحلية والدولية».

وفي فئة السباق الكلاسيكي لمسافة 67 كيلومتراً، قدّم كرايسلر تادينا من الفلبين أداءً قوياً تُوِّج من خلاله بالمركز الأول في فئة الرجال بزمن قدره 01:37:50، فيما فازت ألينا بافلاتوفا من جمهورية التشيك بالمركز الأول في فئة السيدات، مسجّلة زمناً بلغ 01:39:03، كما سلّط الحدث الضوء على المواهب الصاعدة المشاركة، من بينهم زايد زيشان (15 عاماً)، الذي يُعدّ أحد أصغر المتسابقين الذين أتمّوا السباق.