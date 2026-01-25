نصف ماراثون رأس الخيمة 14 فبراير في جزيرة المرجان



رأس الخيمة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ينطلق سباق نصف ماراثون رأس الخيمة يوم السبت الموافق 14 فبراير المقبل، ويتضمن أربعة مسارات سباق تقع جميعها في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

وتستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة سباق نصف ماراثون رأس الخيمة، الذي سيشهد توافد آلاف العدّائين إلى جزيرة المرجان للمشاركة في سباقات لمسافات 2 كم، و5 كم، و10 كم، بالإضافة إلى سباق نصف الماراثون الرئيسي لمسافة 21.1 كم.

ويكتسب سباق نصف ماراثون رأس الخيمة سمعة كبيرة، مما يحفّز الرياضيين على حجز مكان لهم على خط البداية، فهو كمسار يُحقق فيه أفضل الأرقام الشخصية والأرقام القياسية العالمية. وسيتم الإعلان قريباً عن القائمة النهائية للعدّائين النخبة المشاركين.