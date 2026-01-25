الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نصف ماراثون رأس الخيمة 14 فبراير في جزيرة المرجان

نصف ماراثون رأس الخيمة 14 فبراير في جزيرة المرجان
25 يناير 2026 17:30

 
رأس الخيمة (الاتحاد)
برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ينطلق سباق نصف ماراثون رأس الخيمة يوم السبت الموافق 14 فبراير المقبل، ويتضمن أربعة مسارات سباق تقع جميعها في جزيرة المرجان برأس الخيمة.
وتستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة سباق نصف ماراثون رأس الخيمة، الذي سيشهد توافد آلاف العدّائين إلى جزيرة المرجان للمشاركة في سباقات لمسافات 2 كم، و5 كم، و10 كم، بالإضافة إلى سباق نصف الماراثون الرئيسي لمسافة 21.1 كم.
ويكتسب سباق نصف ماراثون رأس الخيمة سمعة كبيرة، مما يحفّز الرياضيين على حجز مكان لهم على خط البداية، فهو كمسار يُحقق فيه أفضل الأرقام الشخصية والأرقام القياسية العالمية. وسيتم الإعلان قريباً عن القائمة النهائية للعدّائين النخبة المشاركين.

