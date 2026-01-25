الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الشراع الحديث يشارك في البطولة العربية بمصر

منتخب الشراع الحديث يشارك في البطولة العربية بمصر
25 يناير 2026 17:41


دبي (وام)
أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث عن مشاركة منتخبنا الوطني للشراع الحديث في البطولة العربية، التي تحتضنها مدينة الغردقة في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير 2026.
ويمثل منتخب الإمارات في البطولة 11 لاعباً ولاعبة (8 رجال و3 سيدات)، تحت إشراف زهير اللباط، المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إلى جانب المدربين نجيب باشا وألبير ترهان.
وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، أن المنتخب الوطني يستهدف تحقيق الإنجازات في البطولة العربية، وليس المشاركة فقط، تأكيدا للطفرة الكبيرة التي شهدتها رياضة الشراع الحديث في الدولة، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.
وأشار إلى أن استراتيجية الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، تركز على رفع علم الدولة في المحافل الخارجية، معربا عن ثقته الكبيرة في عناصر المنتخب وقدرتهم على تحقيق هذا الهدف.

أخبار ذات صلة
«يوم دبي البحري».. احتفالية مجتمعية من 9 سنوات إلى 62 عاماً
«زوارق شاطئ دبي» تتصدر «افتتاحية» «بطل الإمارات للشراع الحديث»
منتخب الشراع
منتخب الشراع الحديث
اتحاد الشراع
الشراع الحديث
آخر الأخبار
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اقتصاد
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اليوم 12:24
1.1 تريليون درهم أصول "مبادلة"
اقتصاد
مبادلة تبيع حصتها في شركة «أركاديا لمنتجات العناية الصحية»
اليوم 12:14
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
علوم الدار
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
اليوم 12:04
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
الرياضة
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
اليوم 11:54
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
علوم الدار
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©