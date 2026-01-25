لورنزو ينتزع لقب «مرحلة الحيرة» في طواف الشارقة



علي معالي (الشارقة)

توج الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، لورنزو نيسبولي بطلاً للمرحلة الثالثة من طواف الشارقة الدولي الـ 11، في بلدة الحيرة وحملت اسمها، وكانت ضد الساعة لمسافة 9،81 كلم، وصاحب المرحلة سباقان للشباب والمعاقين لتحقيق فائدة مضاعفة من الحدث، وفاز بلقب الشباب سلطان الحمادي من نادي خورفكان، أما سباق المعاقين فكان لقب فئة الكراسي المتحركة ( H) من نصيب سعيد الظاهري من نادي العين لأصحاب الهمم، أما فئة الدراجات الخاصة (C ) ففاز باللقب عبدالله البلوشي من نادي دبي لأصحاب الهمم.

شهد انطلاق السباقات وتتويج الفائزين الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالله سلطان الدح رئيس اللجنة المنظمة ومحمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ومنصور بو عصيبة رئيس اتحاد الدراجات.

أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية في الطواف الدولي الدراج لورنزو نيسبولي من فريق بنك ام بي اتش المجري، والثاني جينز ريندرز من فريق قطر للمحترفين، والثالث لوكا جيامي من فريق الإمارات جين زد، وبالنسبة لقمصان التميز، حصل رين تارامي من فريق كينان الياباني على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، فيما حصل جين ريندرز من فريق قطر للمحترفين على القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط لمعدل السرعة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحصل رين تارامي من فريق كينان الياباني على القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة، أما القميص الأبيض برعاية قناة الشارقة الرياضية لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 عاماً فقد فاز به لورينزو نيسبولي من فريق الامارات جين زد، أما قميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة فقد حصل عليه الدراج عبدالله جاسم من الامارات جين زد.

وفي سباق المعاقين، فئة الكراسي المتحركة «H» حصل على المركز الأول سعيد الظاهري من نادي العين لأصحاب الهمم، و المركز الثاني حسين المازم من نادي العين لأصحاب الهمم، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب عايض الأحبابي من نفس النادي، وفي فئة الدراجات الخاصة «C» فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية عبدالله البلوشي من نادي دبي لأصحاب الهمم، وجاء في المركز الثاني ونال الفضية الدراج أحمد البدواوي من نادي دبي لأصحاب الهمم، بينما حصل على المركز الثالث والبرونزية ذياب المهيري من ذات النادي.. كما تم تكريم اللاعبة سلامة الخاطري من نادي دبي لأصحاب الهمم التي مثلت العنصر النسائي.

وفي سباق الشباب، حصل الدراج سلطان الحمادي من نادي خورفكان على المركز الأول والميدالية الذهبية، وتبعه عبدالله الهاشمي من نادي الحمرية في المركز الثاني والفضية، فيما حل أحمد عبيد من نادي شباب الأهلي في المركز الثالث وحصل على البرونزية.