«المتوسم» بطل كأس «حاكم الشارقة» لخيول الإنتاج المحلي

عصام السيد (الشارقة)

توج الجواد «المتوسم» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية الأصيلة، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون بطلاً لكأس صاحب السمو حاكم الشارقة للخيول العربية الأصيلة «هيبة» في الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1700 متر، لخيول الإنتاج المحلي الذي نظمه مضمار الشارقة لونجين اليوم خلال حفل سباقه السادس والختامي لهذا الموسم، برعاية لونجين.

ونال «بيبر الرواسي» العائد الى ليلى وريم المرزوقي، بإشراف عدنان محمد وقيادة تاج اوشي جائزة الشوط الأول لمسافة 1200 متر على لقب لونجين سبيريت بايلوت للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من إنتاج الإمارات عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وفاز «الناير» لمحمد سالم العفريت، باشراف خليفة النيادي، وقيادة برناردو بينيرو بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1700 متر على لقب لونجين كونكويست للخيول العربية الأصيلة (شروط) من إنتاج الإمارات عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وحصدت المهرة «نوال» لياس للسباقات، بإشراف ايريك ليجري، وقيادة قيس البوسعيدي بجائزة الشوط الثالث لمسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من إنتاج الإمارات عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب سبيريت زولو تايم، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وخطف «يفرج» لفيبهاف شاه، بإشراف دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس، جائزة الشوط الخامس لمسافة 2000 متر (تكافؤ) تصنيف (75-0)، وهو الوحيد للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات، وعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وكان رعد «البروق» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان بإشراف انتوني جاميل، وقيادة سام هتشكوت مسك الختام في الشوط السادس لمسافة 2700 متر، مسرح لسباق الخيول العربية الأصيلة عمر خمس سنوات فما فوق تكافؤ تصنيف (0-85) على لقب ماراثون الشارقة البالغ قيمة جائزته 70 ألف درهم.