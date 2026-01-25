الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ختام مميز للجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الظاهري والبطران يتوجان الفائزين في البطولة (من المصدر)
25 يناير 2026 18:47


دبي (الاتحاد)
اختُتمت اليوم منافسات الجولة الأولى من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، لفئة بدون البدلة، في مجمع ند الشبا الرياضي «ناس» بدبي، مع إقامة نزالات فئات الشباب، والكبار، والأساتذة، وسط أجواء تنافسية عالية المستوى وحضور جماهيري مميز.
واتسمت نزالات اليوم الختامي بمهارات وخبرة عالية من لاعبي فئتي الكبار والأساتذة، حيث ظهرت القدرة على قراءة تفاصيل المواجهات وإدارة إيقاعها بهدوء وثقة، مدعومة بالقوة والسرعة التي تفرضها طبيعة منافسات بدون البدلة، بما يعكس التطور الفني الكبير للاعبين.
وحضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران، وحميد محمد بخيت الكتبي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، وعبدالله سالم الزعابي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد، وناصر العبدول، مدير إقليمي لمنطقة دبي في مصرف أبوظبي الإسلامي.
ومع ختام منافسات الجولة الأولى، تمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من اعتلاء صدارة الترتيب العام بعد أداء متوازن ونتائج مميزة عبر مختلف الفئات، ليؤكد حضوره القوي منذ انطلاقة الموسم. وحل نادي العين في المركز الثاني، فيما حلّت أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثالث، في مشهد تنافسي يعكس تقارب المستويات الفنية بين الأندية والأكاديميات المشاركة.
وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن منافسات اليوم الثاني جسدت القيمة الفنية الحقيقية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، خاصة مع مشاركة فئات تمتلك خبرة كبيرة في إدارة النزالات وقراءة تفاصيلها.
وقال الظاهري: «فئات الشباب والكبار والأساتذة تُظهر المستوى المتقدم الذي بلغه اللاعبون من حيث الخبرة والوعي التكتيكي، ومنافسات بدون البدلة تسهم في صقل هذه القدرات وتمنح اللاعبين تنوعاً مهارياً يواكب متطلبات المنافسات الدولية».
وأضاف: «في فئات الكبار والأساتذة والشباب، لا تقتصر المنافسة على الأداء داخل البساط، بل تمتد إلى المدرجات حيث تحضر الأسر والأبناء لدعم اللاعبين، في صورة تجسد رياضة الجوجيتسو كقيمة عائلية تتوارثها الأجيال. وإدراج منافسات بدون البدلة ضمن هذه الفئات يعزز الجاهزية الفنية، ويبرز البعد المجتمعي للبطولة في جمع الأسرة حول الرياضة».
من جانبه، قال ناصر العبدول، مدير إقليمي لمنطقة دبي في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعكس هذه البطولة المستوى التنظيمي الرفيع الذي اعتدنا عليه من اتحاد الجوجيتسو، والذي يحرص دائماً على تقديم فعاليات رياضية وفق أعلى المعايير الاحترافية. وتكتسب البطولة أهمية كبيرة باعتبارها محطة تنافسية رئيسية تسهم في صقل مهارات اللاعبين ورفع جاهزيتهم، إلى جانب دورها في ترسيخ مكانة الجوجيتسو كإحدى الرياضات الرائدة في الدولة. ويفخر مصرف أبوظبي الإسلامي بدعم هذه البطولة والمساهمة في إنجاحها. إن هذه الجهود المتواصلة من الاتحاد أسهمت بشكل واضح في الارتقاء باللعبة محلياً ودولياً، وتوفير بيئة مثالية تدعم تطور اللاعبين وتمنحهم فرصاً حقيقية للتميز».
وقال منصور السويدي، لاعب أكاديمية أدما الحائز على ذهبية فئة الشباب وزن 55 كجم: «منافسات بدون البدلة تتطلب تركيزاً عالياً وسرعة في اتخاذ القرار، وتعتمد بشكل كبير على قراءة تحركات الخصم وإدارة الإيقاع داخل النزال. ردة الفعل هنا تلعب دوراً أساسياً، وأشعر بالفخر بتحقيق هذه النتيجة في بطولة تحمل اسماً غالياً، وسأواصل العمل للمساهمة في رفع رصيد فريقي من النقاط».

 

