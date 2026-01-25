الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخب الإمارات يهزم الاتحاد الليبي 97-95 في «دولية» دبي للسلة

منتخب الإمارات يهزم الاتحاد الليبي 97-95 في «دولية» دبي للسلة
25 يناير 2026 20:16

 
علي معالي (دبي)
تصدر منتخبنا الوطني لكرة السلة قمة المجموعة الأولى بفوز مثير على فريق الاتحاد الليبي في النسخة الـ 35 من دولية دبي اليوم، بنتيجة 97-95، من خلال رمية ثناية سجلها المتألق «واشنطن» في اللحظة الأخيرة من اللقاء، حيث كانت النتيجة 95-95، ولكن «واشنطن» رفض أن تنتهي المباراة إلا بفوز منتخبنا ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد الفوز في مباراتين، قدم منتخبنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد الليبي، ونجح مدربنا د. منير بن الحبيب في قيادة «الأبيض» إلى تحقيق انتصار مهم للغاية قبل أن يلتقي مع النصر في مواجهة إماراتية خالصة.
انتهت أرباع المباراة بنتيجة 25-25 و25-26 و18-22 و29-22 لمنتخبنا، الذي تفوق على نفسه في اللقاء ضد فريق ليبي يمتلك عناصر قوية من المحترفين والمحليين، واستطاع عمر خالد وحامد عبد اللطيف قيس عمر وحسن عبدالله ومامادو ندياي وأحمد عبد اللطيف ومحمود وسيم ومعهم واشنطن وديماركو وكريس ويل أن يقدموا مباراة رائعة هجومياً ودفاعياً، ونجحوا في قلب المباراة قبل النهاية بدقيقة و12 ثانية فقط، حيث تعادل «الأبيض» 95-95، ولتأتي ثنائية واشنطن لتخطف الفوز والصدارة.
نجح واشنطن في تسجيل أعلى نسبة نقاط في المباراة، برصيد 29 نقطة، يليه قيس عمر 17 نقطة، وحامد عبداللطيف 16 نقطة، وكريس ويل 15 نقطة، ومامادو نادياي 11 نقطة.
من جانب آخر وبخلاف مباراة منتخبنا مع النصر في الخامسة مساء الغد، يلتقي في المجموعة الثانية المجموعة الثانية يلتقي أهلي طرابلس مع الكرامة السوري، وبيروت اللبناني حامل اللقب مع الأفريقي التونسي.

