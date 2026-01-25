الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس

25 يناير 2026 20:18

 

لندن (د ب أ)
واصل تشيلسي نتائجه الجيدة تحت قيادة مديره الفني الجديد ليام روسينيور وتقدم للمربع الذهبي في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وحقق تشيلسي فوزاً ثميناً ومستحقاً 3 / 1 على مضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ23 للمسابقة.
وافتتح النجم البرازيلي الواعد إستيفاو التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 34، فيما أضاف البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 50، وأحرز الأرجنتيني إنزو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.
وتضاعفت معاناة كريستال بالاس، عقب طرد لاعبه آدم وارتون في الدقيقة 73 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن الفريق المضيف قلص الفارق عن طريق كريس ريتشاردز في الدقيقة 89، بتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والعاشر في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 7 تعادلات و6 هزائم، إلى 37 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ويأتي هذا الفوز، ليزيد من حالة الاستقرار داخل جدران تشيلسي تحت قيادة روسينيور، الذي تولى المسؤولية في وقت سابق من الشهر الجاري خلفا للمدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.
في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و7 تعادلات، عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©