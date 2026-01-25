إعادة انتخاب الشريف نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع



دبي (وام)

أعلن الاتحاد الدولي للرياضة للجميع (FISpT)، اليوم، إعادة انتخاب الدكتور أحمد سعد الشريف نائباً لرئيس الاتحاد، في تأكيد جديد على الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية ودورها المؤثر في دعم وتطوير منظومة الرياضة المجتمعية على المستوى العالمي.

وجاءت إعادة انتخاب الدكتور أحمد سعد الشريف تتويجاً لمسيرته ومساهماته في العمل الرياضي الدولي، وذلك عقب ترشيحه للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية والكونغرس الانتخابي للاتحاد، اللذين عُقدا في إيطاليا من 24 إلى 25 يناير الجاري، حيث جرى اختياره أيضاً لمنصب نائب الرئيس للتعليم ضمن الهيكل التنظيمي للاتحاد.

وأكد الدكتور أحمد سعد الشريف، عقب إعلان النتائج، أن هذا التكليف الدولي يشكل مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل على تطوير البرامج التعليمية والمبادرات العالمية، التي تضع الرياضة في صميم التنمية المجتمعية المستدامة، وتعزز مفاهيم الرياضة للجميع على مستوى العالم.